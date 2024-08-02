ΔΥΠΑ: Ξεκινάει η διαδικασία για την απασχόληση των πρώην εργαζομένων στην ΛΑΡΚΟ

Ξεκίνησε από σήμερα η διαδικασία επιλογής φορέων από τους ωφελούμενους του ειδικού προγράμματος απασχόλησης της ΛΑΡΚΟ όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι πρώην εργαζόμενοι αφού προσέλθουν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ και επιλέξουν μεταξύ 1.132 θέσεων που προσφέρονται από 26 φορείς, θα υποδεικνύονται στους φορείς μέσω συστατικού σημειώματος και θα προσέρχονται στον φορέα υποδοχής εντός 5 εργάσιμων ημερών. O φορέας, εντός 20 ημερολογιακών ημερών, θα προβαίνει στην πρόσληψη.

Οι προσφερόμενες θέσεις καλύπτουν μεγάλο εύρος ειδικοτήτων και επεκτείνονται στην ελληνική επικράτεια. Μεταξύ των φορέων υποδοχής είναι: Περιφέρειες, Δήμοι, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πανεπιστήμια και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και στόχος είναι η δημιουργία 856 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 31178/08-05-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2686).

Η συνολική χρονική διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι: α) έως 24 μήνες για ωφελούμενους έως 54 ετών και β) έως 7 έτη για ωφελούμενους 55 ετών και άνω. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι 55 ετών και άνω μπορούν να απασχοληθούν στους ακόλουθους φορείς υποδοχής:

1. Δήμος Αλιάρτου

2. Δήμος Θηβαίων

3. Δήμος Λεβαδέων

4. Δήμος Ορχομενού

5. Δήμος Χαλκιδέων

6. Δήμος Κύμης-Αλιβερίου

7. Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων

8. Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Αννας

9. Δήμος Καστοριάς

10. Δήμος Σερβίων - Βελβεντού

11. Δήμος Λοκρών

12. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

13. Περιφέρεια Αττικής

14. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Οι ωφελούμενοι έως 54 ετών μπορούν να απασχοληθούν στους ακόλουθους φορείς υποδοχής:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες στα διοικητικά όρια των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής

2. Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

3. Ηλεκτρονικός Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

4. Περιφέρεια Αττικής

5. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

6. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

7. Διοικητικές Υπηρεσίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Κοζάνη και τη Χαλκίδα

8. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

9. Φορείς του Υπουργείου Υγείας όπως: i. Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, ii. Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, iii. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, iv. Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, v. Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, vi. Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, vii. Κέντρο Υγείας Αταλάντης, viii. Κέντρο Υγείας Αλιάρτου, ix. Κέντρο Υγείας Θήβας, x. Κέντρο Υγείας Λιβαδειάς, xi. Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου, xii. Κέντρο Υγείας Οινόφυτων, xiii. Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, xiv. Κέντρο Υγείας Ψαχνών, xv. Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, xvi. Κέντρο Υγείας 'Αργους Ορεστικού, xvii. Κέντρο Υγείας Αμύνταιου, xviii. Κέντρο Υγείας Σερβίων.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ και να συντάξουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ. Ακολούθως θα υποβάλουν αίτηση για απασχόληση, ενώ θα μπορούν να επιλέξουν από 1 μέχρι 3 θέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

