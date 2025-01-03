Στη συμβολή των οδών Θήρας και Πατησίων συνελήφθη τα ξημερώματα της 27ης Δεκεμβρίου ο 42χρονος ηθοποιός Ρούντι Γιάνγκμπλαντ, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από την ταινία Apocalypto του Μελ Γκίμπσον.

Ο ινδιανικής καταγωγής ηθοποιός είχε χτυπήσει σταθμευμένο μηχανάκι έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, είχε απειλήσει με μαχαίρι τον αξιωματικό υπηρεσίας και στη συνέχεια επιχείρησε να τρέξει για να αποφύγει τη σύλληψη.

Αφού συνήλθε από την κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, ωστόσο δεν μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος, αφού είχε λήξει η βίζα παραμονής του στη χώρα μας.

Έτσι, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και τον Θεοδόση Πάνου, παραμένει κρατούμενος στο τμήμα της Κυψέλης και σε βάρος του κινείται πλέον η διαδικασία διοικητικής απέλασης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ηθοποιός βρίσκεται στην Ελλάδα για γύρισμα ταινίας και είχε βγει για να διασκεδάσει. Είχε πιει πολύ και ενώ επέστρεφε στο σπίτι που διέμενε προσωρινά, βρέθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης.

Καθώς ήταν μεθυσμένος χτύπησε ένα σταθμευμένο μηχανάκι . Ο αξιωματικός υπηρεσίας που τον είδε, τον ρώτησε αν χρειαζόταν κάποια βοήθεια. Τότε ο Γιανγκμπλαντ έβγαλε από την τσέπη του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, συνολικού μήκους 18 εκατοστών, το άνοιξε και άρχισε να το κραδαίνει απειλητικά προς τον αστυνομικό, την ώρα που εκείνος τον καλούσε να το πετάξει, παίρνοντας παράλληλα μέτρα για την αυτοπροστασία του.

Ο μεθυσμένος Αμερικανός ηθοποιός βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να τρέχει προς την Πατησίων. Ο αξιωματικός υπηρεσίας μαζί με τον φρουρό του τμήματος έτρεξαν πίσω του και μετά από λίγα λεπτά τον συνέλαβαν στη συμβολή της οδού Θήρας με την Πατησίων.

Πλέον ο Γιάνγκμπλαντ αναμένει τις εξελίξεις, παραμένοντας κρατούμενος και απευχόμενος να απελαθεί, αφού κάτι τέτοιο δεν θα του επιτρέψει να συνεχίσει στα γυρίσματα της ταινίας για την οποία βρέθηκε εξ αρχής στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

