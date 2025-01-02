Έκκληση για αίμα για τον 17χρονο που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, μετά το τροχαίο στις Πρέσπες, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 18χρονο και έναν 16χρονο, απευθύνει η οικογένεια του τραυματία.

«Άμεση ανάγκη αίματος για το τρίτο παιδί του δυστυχήματος στις Πρέσπες. Ονοματεπώνυμο: Klajdi (Νίκος) Pero στο Νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να δώσετε στο πλησιέστερο Νοσοκομείο», αναφέρει η σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Πρεσπών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 18χρονος εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κι έπεσε σε δεντροστοιχία του δρόμου. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο 18χρονος κι ένας 16χρονος που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, ενώ ο 17χρονος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια βαρύτατα τραυματισμένος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.