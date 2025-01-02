Υπερήφανη στιγμή για την Ελλάδα καθώς ύψωσε τη σημαία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά τη σημερινή Τελετή Τοποθέτησης της Σημαίας Μαζί με τη Δανία, το Πακιστάν, τον Παναμά και τη Σομαλία, η Ελλάδα θα υπηρετήσει ως εκλεγμένο μέλος του ΣΑΗΕ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο μόνιμος Αντιπρόσωπος Πρεσβ. Evan Sekeris ανέφερε ότι:

«Δεσμευμένη σε μια εξωτερική πολιτική βασισμένη σε αρχές, αξίες και διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα προσβλέπει στο να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποκατάσταση της πραγματική έννοια της αρχής της ειρηνικής επίλυσης διαφορών»

Proud moment, as Greece 🇬🇷 raises its flag at the #UN Security Council during today’s Flag Installation Ceremony



Together with Denmark 🇩🇰 , Pakistan 🇵🇰 , Panama 🇵🇦 and Somalia 🇸🇴, Greece 🇬🇷 will serve as an elected UNSC member for the next two years.



Permanent Representative… pic.twitter.com/nHBvrwNy3P — Greece to the United Nations (@GRUN_NY) January 2, 2025

Πηγή: skai.gr

