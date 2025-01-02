Κρήτη: Ξύλο μεταξύ εργατών στο Τυμπάκι ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών βρέθηκαν παραμονή Πρωτοχρονιάς τέσσερις μετανάστες, εργάτες σε συσκευαστήριο στην περιοχή του Τυμπακίου, μετά από συμπλοκή.

Το επεισόδιο κατά το οποίο "έπεσε" ξύλο, εκτυλίχθηκε -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- ανάμεσα σε Πακιστανούς και σε εργάτες από την Ερυθραία. Τέσσερα άτομα χρειάστηκαν να μεταφερθούν στο Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ τους έγινε σύσταση να μεταβούν και στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Κατά την Αστυνομία ωστόσο, ουδείς πήγε στο νοσοκομείο την ημέρα εκείνη αλλά επέστρεψαν στην περιοχή των Πιτσιδίων όπου και διαμένουν.

Μάλιστα οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις από τους τέσσερις δαρμένους, από τους οποίους και πήραν καταθέσεις.

