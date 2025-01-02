Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και πρωταγωνιστής της ταινίας «Apocalypto» του Μελ Γκίμπσον, Ρούντι Γιάνγκμπλαντ συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία και έχει δρομολογηθεί η διαδικασία απέλασής του.
Ειδικότερα, συνελήφθη στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης τα ξημερώματα της 27ης Δεκεμβρίου καθώς φέρεται να έβγαλε μαχαίρι ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ηθοποιός έπεσε πάνω σε μία υπηρεσιακή μηχανή και τον πλησίασε ο φρουρός του τμήματος για να δει εάν είναι καλά.
Ο ηθοποιός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και ενώ αφέθηκε ελεύθερος για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης κρατείται από την Υπηρεσία των Αλλοδαπών στο τμήμα του Γαλατσίου καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε λήξει η Visa του.
- Παρέμβαση εισαγγελέα για το άνοιγμα των θυρών σε εν κινήσει συρμό στον Ηλεκτρικό
- Σέρρες: Υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 34χρονου - Τη Δευτέρα η απολογία τους στον ανακριτή
- Απανωτά περιστατικά οξείας μέθης ανηλίκων - Διασωληνωμένος 14χρονος μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ στα Ιωάννινα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.