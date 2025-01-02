Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και πρωταγωνιστής της ταινίας «Apocalypto» του Μελ Γκίμπσον, Ρούντι Γιάνγκμπλαντ συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία και έχει δρομολογηθεί η διαδικασία απέλασής του.

Ειδικότερα, συνελήφθη στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης τα ξημερώματα της 27ης Δεκεμβρίου καθώς φέρεται να έβγαλε μαχαίρι ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ηθοποιός έπεσε πάνω σε μία υπηρεσιακή μηχανή και τον πλησίασε ο φρουρός του τμήματος για να δει εάν είναι καλά.

Ο ηθοποιός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και ενώ αφέθηκε ελεύθερος για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης κρατείται από την Υπηρεσία των Αλλοδαπών στο τμήμα του Γαλατσίου καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε λήξει η Visa του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.