Πέθανε ο σκύλος ο οποίος βρέθηκε χθες Τρίτη, μαχαιρωμένος δίπλα από κάδο σκουπιδιών στην Κυψέλη.

Το άτυχο ζώο δεν άντεξε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του και άφησε την τελευταία του πνοή στο διαδημοτικό κέντρο περίθαλψης ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) όπου μεταφέρθηκε.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ επικαλούμενος τον πρόεδρο του ΔΙΚΕΠΑΖ, Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, ο σκύλος κατέληξε στις 6 σήμερα το πρωί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών του κέντρου να τον σώσουν.

Δράστης του αποτρόπαιου περιστατικού φέρεται ένας 47χρονος ο οποίος συνελήφθη και κρατείται ενώ μετά τον θάνατο του ζώου, δεν αποκλείεται η κατηγορία σε βάρος του να μετατραπεί σε κακούργημα

Σημειώνεται ότι οι αρχές διερευνούν αν το φερόμενος ως δράστης εμπλέκεται σε 7 ακόμη θανάτους ζώων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Κυψέλης.



Πηγή: skai.gr

