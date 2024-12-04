Σήμερα, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας της Μεγαλομάρτυρος και του Ιερομάρτυρος Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Πηγή: skai.gr

