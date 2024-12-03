Συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του τμήματος Αναζητήσεων της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 57χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις αρχές του Λουξεμβούργου, για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας και οικονομικά αδικήματα.

Συγκεκριμένα, καταζητείται για τα αδικήματα της δόλιας πτώχευσης, κατάχρησης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, αδυναμία έγκρισης και δημοσίευσης ισολογισμών, ξέπλυμα χρήματος, ξέπλυμα προϊόντων εγκλήματος, απάτη, πλαστογραφία, κλοπή και απειλές, σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο του Λουξεμβούργου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεργασίας των ελληνικών αρχών και των αρχών του Λουξεμβούργου, κατόπιν ενεργοποίησης του δικτύου «ENFAST», εντοπίστηκε ο 57χρονος έπειτα από έρευνες ειδικής ομάδας αστυνομικών, που συστήθηκε για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 57χρονος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως διευθυντή εταιρίας, πραγματοποιούσε αγορές και προέβαινε σε άλλες οικονομικές συναλλαγές για προσωπικό του όφελος σε βάρος της εταιρίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προέβαινε σε επενδυτικές απάτες, παριστάνοντας τον δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι ο 57χρονος ήταν καταχωρημένος στην ιστοσελίδα με τους πλέον καταζητούμενους στην Ευρώπη (Europe's Most Wanted).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.