Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 47χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ζώων και περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας αναφορικά με τραυματισμό τετραπόδου (σκύλου) με αιχμηρό αντικείμενο, οι αστυνομικοί κατόπιν στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τον 47χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης.

Το τραυματισμένο τετράποδο εντοπίστηκε σε κάδο και μεταφέρθηκε εν ζωή σε Κτηνιατρική Κλινική για την περαιτέρω ιατρική του φροντίδα και περίθαλψη, ενώ κατασχέθηκε μαχαίρι.

Διερευνάται τυχόν εμπλοκή του 47χρονου σε επιπλέον -7- περιπτώσεις θανάτωσης τετράποδων ζώων - μεταξύ αυτών γατών - που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Κυψέλης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Πηγή: skai.gr

