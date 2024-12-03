«Μάχη» για να σωθεί η σκυλίτσα που μαχαιρώθηκε στην Κυψέλη

«Μάχη» για να σωθεί η ζωή της θηλυκής σκυλίτσας η οποία δέχθηκε μαχαιριά στον λαιμό στην Κυψέλη, δίνουν κτηνίατροι στο ΔΙΚΕΠΑΖ.

Το άτυχο ζωάκι που ονομάζεται Ήρα, θύμα της νοσηρότητας του 47χρονου που συνελήφθη, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις, το μεσημέρι, με ασθενοφόρο από ιδιωτική κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος είναι ιδιοκτήτης της και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

«Όλοι οι κτηνίατροι μας έχουν πέσει πάνω του, προσπαθώντας να σώσουν το ζώο, αλλά δυστυχώς οι ελπίδες δεν είναι πολλές», αναφέρεται σε χαρακτηριστική ανάρτηση η οποία επισημαίνει πως εκτός από το βαθύ και εκτεταμένο τραύμα στο λαιμό από το μαχαίρι του δράστη (κάτι που αντιμετωπίστηκε ήδη χειρουργικά), η υγεία της ηλικιωμένης και ακρωτηριασμένης σκυλίτσας είναι επιβαρυμένη και εξαιτίας καρκίνου από τον οποίο πάσχει.

"Εμείς θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να σωθεί, όπως έγινε και με τον Έκτορα", δήλωσε σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο οποίος μιλώντας εν συνεχεία στον ΣΚΑΪ 100.3, επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας του ζώου συνοψίζοντας πως μιλάμε για μια πρωτοφανούς βιαιότητας επίθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κος Γουρδομιχάλης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός πως μόνο φέτος έχουν δώσει περίθαλψη σε περίπου 4,500 περιστατικά βαρύτατων τραυματισμένων- κακοποιημένων ζώων και μετά από 23 χρόνια διακόπηκε η κρατική χρηματοδότηση των 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον αύριο το πρωί το επιτρέψει η κατάστασή του σκύλου έχει υποβληθεί αίτημα να μεταφερθεί σε σύγχρονο νοσοκομείο ζώων για εντατική νοσηλεία.

Προς το παρόν κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη η διακομιδή του.

Ο 47χρονος που συνελήφθη σήμερα το πρωί από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, για την αποτρόπαια πράξη, διερευνάται για τυχόν εμπλοκή σε επιπλέον 7 περιπτώσεις θανάτωσης τετράποδων ζώων που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ζώων και περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας αναφορικά με τραυματισμό τετραπόδου (σκύλου) με αιχμηρό αντικείμενο, οι αστυνομικοί κατόπιν στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τον 47χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης.

Το τραυματισμένο ζωάκι εντοπίστηκε σε κάδο και μεταφέρθηκε εν ζωή σε Κτηνιατρική Κλινική για την περαιτέρω ιατρική του φροντίδα και περίθαλψη, ενώ κατασχέθηκε μαχαίρι.

Υπενθυμίζεται πως η φρικωδία που εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Κυψέλης καταγράφηκε σε σοκαριστικό βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Live You».

Αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονικής επίθεσης στο τετράποδο, τράβηξε βίντεο τον δράστη να βρίσκεται δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών και να προσπαθεί να αποκεφαλίσει το ζώο και κάλεσε το 100.

