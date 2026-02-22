Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό ενός άνδρα αλβανικής καταγωγής που φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει ένα 25χρονο κορίτσι ΑμεΑ, στο σπίτι του, στην Κυψέλη.

Πρόκειται για έναν άνδρα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η μητέρα, που έχει δύο κορίτσια ΑμεΑ, τον γνώρισε στο συσσίτιο της εκκλησίας και τον εμπιστεύτηκε για να τη βοηθά.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι για να πάει για ψώνια και άφησε τον άνδρα μόνο του με τα κορίτσια.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε μια από τις κόρες της σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και διαπίστωσε από κάμερες ασφαλείας πως επιχείρησε να τη βιάσει.

Τότε, τον κυνήγησε με μαχαίρι, με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή.

Η μητέρα πήγε άμεσα στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό, ενώ τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκε τετελεσμένος βιασμός, αλλά υπάρχει απόπειρα βιασμού.



Πηγή: skai.gr

