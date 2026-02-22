Λογαριασμός
Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες ταβέρνας στη Ροδόπη μετά την κατάρρευση πατώματος

Δύο πελάτες νοσηλεύονται προληπτικά - Στην ταβέρνα εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού - Οι ιδιοκτήτες κατηγορούνται για σωματικές βλάβες από αμέλεια

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας στον οικισμό Πάνδροσος της Κομοτηνής, ηλικίας 28 και 35 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες το μεσημέρι ξύλινου δαπέδου, με αποτέλεσμα πελάτες να βρεθούν στο κενό. 

Οκτώ πελάτες έπεσαν στο υπόγειο και δύο από αυτούς νοσηλεύονται προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στην ταβέρνα επικράτησε πανικός και εκκενώθηκε ο χώρος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική καθώς και το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας κατηγορούνται για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

