Η Λάτσιο ανακοίνωσε Γκατούζο

Τον νέο της προπονητή, μετά την αποχώρηση του Μαουρίτσιο Σάρι, ανακοίνωσε η Λάτσιο.
Πρόκειται για τον Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος δε βρίσκεται πλέον στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας και αναλαμβάνει τους «λατσιάλι».
Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο «Ρίνο» είναι διάρκειας δύο ετών, ενώ θα λαμβάνει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Σε συλλογικό επίπεδο, ο Γκατούζο έχει προπονήσει ΟΦΗ, Παλέρμο, Σιόν, Πίζα, Μίλαν, Νάπολι, Βαλένθια, Μαρσέιγ και Χάιντουκ Σπλιτ.
Benvenuto, Mister 🤝🩵#AvantiLazio pic.twitter.com/n9P3dkIYuP— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 23, 2026
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