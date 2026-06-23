Η Λάτσιο ανακοίνωσε Γκατούζο

Τον νέο της προπονητή, μετά την αποχώρηση του Μαουρίτσιο Σάρι, ανακοίνωσε η Λάτσιο.

Πρόκειται για τον Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος δε βρίσκεται πλέον στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας και αναλαμβάνει τους «λατσιάλι».

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο «Ρίνο» είναι διάρκειας δύο ετών, ενώ θα λαμβάνει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Γκατούζο έχει προπονήσει ΟΦΗ, Παλέρμο, Σιόν, Πίζα, Μίλαν, Νάπολι, Βαλένθια, Μαρσέιγ και Χάιντουκ Σπλιτ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.