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Ανακοίνωσε Γκατούζο η Λάτσιο

Ανέλαβε τα ηνία της Λάτσιο ο Τζενάρο Γκατούζο, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο- Eχει προπονήσει μεταξύ άλλων ΟΦΗ, Παλέρμο, Σιόν, Πίζα, Μίλαν, Νάπολι

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Η Λάτσιο ανακοίνωσε Γκατούζο

Τον νέο της προπονητή, μετά την αποχώρηση του Μαουρίτσιο Σάρι, ανακοίνωσε η Λάτσιο.

Πρόκειται για τον Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος δε βρίσκεται πλέον στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας και αναλαμβάνει τους «λατσιάλι».

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο «Ρίνο» είναι διάρκειας δύο ετών, ενώ θα λαμβάνει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Γκατούζο έχει προπονήσει ΟΦΗ, Παλέρμο, Σιόν, Πίζα, Μίλαν, Νάπολι, Βαλένθια, Μαρσέιγ και Χάιντουκ Σπλιτ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λάτσιο
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