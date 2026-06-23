Παναθηναϊκός AKTOR: Έρχεται… μεταμόρφωση του Ναν με Ομπράντοβιτς

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 ολόκληρα χρόνια αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει στο «σπίτι» του με την ίδια δίψα για επιτυχίες που τον χαρακτήριζε σε όλη τη διάρκεια της θρυλικής του πορείας στον σύλλογο από το 1999 έως το 2012.

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Πηγή: skai.gr

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