Βρετανογερμανική προσέγγιση 10 χρόνια μετά το Βrexit

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από πιέσεις στο Εργατικό Κόμμα, με τον Άντι Μπέρναμ να θεωρείται πιθανός διάδοχος και αναμενόμενος να συνεχίσει τη διατηρημένη συνεργασία με το Βερολίνο.

Η γερμανική κυβέρνηση εξέφρασε τη νύξη νοσταλγίας για τον Στάρμερ, τονίζοντας τον ρόλο του ως έναν αξιόπιστο εταίρο σε εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν την Ουκρανία.

Ο Στάρμερ συνέβαλε σημαντικά στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit, γεγονός που είχε μεγάλο αντίκτυπο στη Γερμανία, όπου το Brexit θεωρήθηκε "καταστροφή" από τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και "βαθύ σημείο καμπής για την Ευρώπη" από την Άνγκελα Μέρκελ.

Βερολίνο και Λονδίνο ήρθαν πιο κοντά τα τελευταία χρόνια και η προσδοκία είναι ο Αντι Μπέρναμ να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο συνεργασίας που άνοιξαν Μερτς και Στάρμερ.Ήταν μια προαναγγελθείσα αποχώρηση. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από έντονες πιέσεις εντός του Εργατικού Κόμματος. Παραμένει στο αξίωμα προς το παρόν, αλλά ο διάδοχός του είναι ήδη εδώ. Φαίνεται πιθανό ότι ο Άντι Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ και από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες του κόμματος, θα αναλάβει τα ηνία. Στο Βερολίνο, φαίνεται να κυριαρχεί ήδη μια νότα νοσταλγίας για τον Στάρμερ. «Η γερμανική κυβέρνηση είχε πάντα έναν αξιόπιστο και στενό εταίρο στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ιδίως σε αυτά που αφορούν την Ουκρανία», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους τη Δευτέρα.



Ένα σοκ για το Βερολίνο

Πηγή: Deutsche Welle

Οι Γερμανοί πολιτικοί δεν έχουν ξεχάσει επίσης ότι, μετά το Brexit, ο Στάρμερ έπαιξε ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για μια επαναπροσέγγιση της Βρετανίας με την ΕΕ, και ιδιαίτερα με τη Γερμανία. Το δημοψήφισμα για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ πραγματοποιήθηκε πριν από δέκα χρόνια. Όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα το πρωί της 24ης Ιουνίου 2016, υπήρξε αναστάτωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Σχεδόν το 52% ψήφισε υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 48% ψήφισε κατά. Ο τότε Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και νυν Πρόεδρος, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, το χαρακτήρισε «καταστροφή» και η τότε καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, το περιέγραψε ως ένα βαθύ σημείο καμπής για την Ευρώπη.Μόνο μια μειοψηφία στη Γερμανία περίμενε αυτό το αποτέλεσμα, παρά τη συστηματική εκστρατεία για «ανάκτηση του ελέγχου», με επικεφαλής τον Συντηρητικό Μπόρις Τζόνσον. Οι υποστηρικτές του Brexit ήθελαν επίσης να ανακτήσουν τον έλεγχο της μετανάστευσης. Και έτσι, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είχε και γερμανική διάσταση. Η πολιτική ανοιχτών συνόρων της Μέρκελ από τον Σεπτέμβριο του 2015 και μετά σήμαινε ότι οι πολιτογραφημένοι μετανάστες είχαν αυτόματα το δικαίωμα να διαμένουν στη Μεγάλη Βρετανία. «Η μεταναστευτική πολιτική ήταν καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση για το Brexit», λέει ο Κριστόφ Φρίκερ του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, ο οποίος έχει μελετήσει εκτενώς το θέμα του Brexit. Μιλάει επίσης για την «ειρωνεία ότι από το Brexit, τα στοιχεία για τη μετανάστευση έχουν αυξηθεί σημαντικά ξανά, απλώς όχι αυτά των πολιτών της ΕΕ».Το γερμανοβρετανικό εμπόριο κατέρρευσεΜετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020. Ο τελικός διαχωρισμός από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση δεν ολοκληρώθηκε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021. Η διαφορά σε σύγκριση με το παρελθόν είναι εμφανής στο γερμανοβρετανικό εμπόριο. Σύμφωνα με το Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, έχει μειωθεί σημαντικά από το Brexit.Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο πέμπτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας το 2016, τώρα κατατάσσεται μόνο στην ένατη θέση. Όμως, σύμφωνα με τον Φρίκερ, η Γερμανία δεν έχει χάσει μόνο έναν ισχυρό εμπορικό εταίρο: «Αυτό που έχει χαθεί είναι ένας ισχυρός αμυντικός εταίρος. Αυτός ακριβώς είναι ο τομέας όπου η συνεργασία αναθερμένεται τώρα. Και φυσικά, έχουν χαθεί φίλοι. Υπήρχαν πολύ έντονες ανταλλαγές στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό έχει γίνει πιο δύσκολο και λιγότερο συχνό». Για τους νέους Γερμανούς, η Μεγάλη Βρετανία έχει «εξαφανιστεί από το ραντάρ τους».Νέα συνεργασία στον τομέα της άμυναςΕν τω μεταξύ, η επαναπροσέγγιση βρίσκεται σε καλό δρόμο. Το γερμανοβρετανικό εμπόριο διέπεται από τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, που σημαίνει ότι δεν τελεί υπό τον έλεγχο κανενός κράτους μέλους της ΕΕ. Ωστόσο, σε διμερές επίπεδο, οι δύο χώρες έχουν επίσης έρθει ξανά πιο κοντά, κυρίως μέσω δύο συμφωνιών που επικεντρώνονται σε μια αμυντική εταιρική σχέση. Αυτό ξεκίνησε με τη Συμφωνία Trinity House, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2024, η οποία ενίσχυσε τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, και επεκτάθηκε τον Ιούλιο του 2025 με τη Συνθήκη του Κένσινγκτον, μια συνθήκη φιλίας που αποσκοπούσε στην εμβάθυνση των βρετανογερμανικών σχέσεων γενικότερα.Επίσης, σημαντική για τις διμερείς σχέσεις μετά το Brexit ήταν η τριήμερη επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στο Βερολίνο και το Αμβούργο τον Μάρτιο του 2023. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο Κάρολος εκφώνησε την πρώτη ομιλία Βρετανού μονάρχη στη γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, εν μέρει στα γερμανικά.Μπέρναμ ο φιλοευρωπαίοςΦρίντριχ Μερτς και Κιρ Στάρμερ ανήκαν σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες: Ο Στάρμερ από το σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα και ο Μερτς από τη συντηρητική CDU. Παρ' όλα αυτά, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την Λίν Ζέλε του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων: «Ο Στάρμερ, όπως και ο Μερτς, είναι πραγματιστής και και οι δύο ταυτίζονται στην ισχυρή τους υποστήριξη προς την Ουκρανία». «Ο Μερτς έχει ισχυρό αγγλοσαξονικό υπόβαθρο, παρακολούθησε στενά το Brexit και σίγουρα επιθυμεί μια στενότερη πολιτική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αλλά η θητεία του Στάρμερ έχει σχεδόν τελειώσει. Αναμένεται να συμμετάσχει στην επόμενη συνάντηση της λεγόμενης ομάδας E5 (Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Πολωνία) την Τετάρτη στο Βερολίνο για να συζητήσουν ξανά για την ενίσχυση της Ουκρανίας.Ο πιθανός διάδοχός του, Άντι Μπέρναμ, δεν αναμένεται να αλλάξει πορεία όσον αφορά την προσέγγιση με την ΕΕ. Θεωρείται ένθερμος φιλοευρωπαίος και έχει επικρίνει το Brexit σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας του ως δημάρχου του Μάντσεστερ, υποστήριξε επίσης τις βρετανικο-γερμανικές ανταλλαγές σε διάφορους τομείς. Το 2021, ο Μπέρναμ υπέγραψε συμφωνία με τη Μητρόπολη του Ρουρ, την πρώτη περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Και το 2025, μαζί με Γερμανούς εκπροσώπους, ξεκίνησε συνεργασία στους τομείς του υδρογόνου, της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής υγείας.Απίθανο ένα νέο δημοψήφισμαΠώς θα εξελισσόταν σήμερα ένα δημοψήφισμα για την αποχώρηση από την ΕΕ στη Βρετανία; «Οι δημοσκοπήσεις έχουν αλλάξει πρόσφατα και η πλειοψηφία υπέρ της παραμονής φαίνεται να υπάρχει εδώ και καιρό και να γίνεται πιο σταθερή», λέει ο Φρίκερ. «Πολλοί άνθρωποι εδώ σίγουρα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η αποχώρηση δεν ήταν καλή ιδέα και ότι τους έχει βλάψει». Ωστόσο, κανένας κορυφαίος Βρετανός πολιτικός από τα μεγάλα κόμματα, ούτε καν ο Μπέρναμ, δεν προτείνει επί του παρόντος μια νέα ψηφοφορία για το θέμα. Η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει επομένως να ζήσει με αυτή την κατάσταση για το άμεσο μέλλον και μπορεί, στην καλύτερη περίπτωση, να προσπαθήσει να συνεργαστεί στενότερα με τους Βρετανούς, εφόσον υπάρχει μια κυβέρνηση στην εξουσία στο Λονδίνο που θέλει επίσης να το κάνει.Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

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