Υλικό για νέα… memes έδωσε ο Λιονέλ Μέσι. Στη διάρκεια του αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία (2-0), η κάμερα έπιασε τον 39χρονο άσο να ανοίγει διάλογο με τον πάγκο των αντιπάλων.

Για την ακρίβεια, ο «Λέο» δεν είπε κουβέντα, ωστόσο έκανε κάποιους μορφασμούς και μια χειρονομία απαξίωσης για όσα άκουγε από τους Αυστριακούς.

Ο Μέσι σπανίως εκδηλώνεται έτσι στα γήπεδα και όταν αυτό συμβαίνει γίνεται… viral. Ποιος ξεχνά στο προηγούμενο Μουντιάλ και τον προημιτελικό με την Ολλανδία, όταν είπε το περίφημο «τι κοιτάς ρε βλάκα;» σε έναν από τους αντιπάλους που τον προκαλούσε, την ώρα που ο ίδιος έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση.

Δείτε το βίντεο:

El gesto de Messi al banco de Austria.



Les hizo el "Qué mirás, bobo" con la mirada.pic.twitter.com/1IqnOS5LmT — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 23, 2026

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