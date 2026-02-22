Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι

Συνεχίζονται με το πρώτο φως της ημέρας οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι, που συμμετείχε σε ομάδα 17 ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά.

Τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ενημέρωσε πως δεν θα συνέχιζε μέχρι την κορυφή και πως θα περίμενε την υπόλοιπη ομάδα να επιστρέψει.

Ωστόσο, όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν, ενώ δεν απαντούσε και στο κινητό του τηλέφωνο.

Οι έρευνες σταμάτησαν προσωρινά χθες το βράδυ εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.



