Ένας 17χρονος νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο χέρι και κινδυνεύει με ακρωτηριασμού δύο έως τριών δαχτύλων, μετά από σοβαρό ατύχημα με κροτίδα, στην Πτολεμαΐδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου στο πάρκο εκτάκτων αναγκών της πόλης, όταν ο ανήλικος επιχείρησε να ενεργοποιήσει κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η κροτίδα εξερράγη αιφνιδίως, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και εκτεταμένη αιμορραγία. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 17χρονο, μεταφέροντάς τον στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησαν άμεσα σε επείγουσα εισαγωγή, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διάσωση των τραυματισμένων δαχτύλων. Η κατάσταση της υγείας του νεαρού χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό κέντρο, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, καθώς και το είδος της κροτίδας που χρησιμοποιήθηκε. Παράλληλα, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο που εγκυμονεί η χρήση κροτίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών, ιδιαίτερα από ανηλίκους.

Με αφορμή το συμβάν, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς γονείς και νέους για αυξημένη προσοχή, υπενθυμίζοντας ότι η χρήση κροτίδων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και μόνιμες αναπηρίες.



