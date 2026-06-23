Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα περί εξαγοράς Golden Star Ferries

Η Golden Star Ferries, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές που κυκλοφορούν στον τύπο σχετικά με ενδεχόμενη εξαγορά της εταιρείας, ενημερώνει το επιβατικό κοινό, τις τοπικές κοινωνίες των νησιών, τους συνεργάτες της και τους τουριστικούς φορείς, ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ευσταθούν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η εταιρεία, ξεκαθαρίζει ότι συνεχίζει απρόσκοπτα και με αίσθημα ευθύνης τη δραστηριότητά της, υλοποιώντας πλήρως τον επιχειρησιακό και επενδυτικό της σχεδιασμό, με απόλυτη προσήλωση στην παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Η GOLDEN STAR FERRIES διαθέτει πολυετή παρουσία στην ελληνική ακτοπλοΐα και διατηρεί σταθερή τη δέσμευσή της απέναντι στους κατοίκους των νησιών, τους επισκέπτες – ταξιδιώτες και τους συνεργάτες της.

«Η εμπιστοσύνη που μας δείχνει διαχρονικά το σύνολο της κοινωνίας αποτελεί για εμάς τη μεγαλύτερη ευθύνη και προτεραιότητα», τονίζει σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.