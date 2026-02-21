Λογαριασμός
Κυψέλη: Σοκαριστική καταγγελία για βιασμό 25χρονης ΑμεΑ

Η μητέρα κυνήγησε τον άνδρα με μαχαίρι και εκείνος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται - Στο νοσοκομείο η 25χρονη με την αδερφή της 

Κακοποίηση

Σοκαριστική καταγγελία βιασμού μιας 25χρονης ΑμεΑ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με το πληροφορίες της «Καθημερινής», άνδρας αλβανικής καταγωγής εισήλθε σε σπίτι όπου διαμένει η 25χρονη με τη δίδυμη αδελφή της, που επίσης είναι ΑμεΑ, και με τη μητέρα τους. Όσο η τελευταία απουσίαζε, βίασε τη μία κοπέλα, ενώ είναι πιθανόν να επιτέθηκε και στη δεύτερη.

Ο δράστης έχει καταγραφεί και από κάμερα ασφαλείας, ενώ όταν η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι, τον βρήκε εκεί. Στη συνέχεια, τον κυνήγησε με μαχαίρι και εκείνος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται πως μένει κοντά και βοηθούσε τη γυναίκα με τα ψώνια.

Η μητέρα καταθέτει στο αστυνομικό τμήμα, ενώ οι δύο αδελφές έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, κατά τις ίδιες πληροφορίες. 

