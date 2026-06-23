Η πρώτη δικαστική νίκη στην Αγγλία με τη βοήθεια δικηγόρου τεχνητής νοημοσύνης

Μια εταιρεία νομικών υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης κέρδισε υπόθεση σε αγγλικό δικαστήριο, σε αυτό που θεωρείται η πρώτη φορά που μια δίκη κερδίζεται με τη χρήση δικηγόρου AI.

Η ανεξάρτητη σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, Τάμιρες Καμάλ Τακιδίρ, πλήρωσε περίπου 400 λίρες στην Garfield AI για να αποστείλει νομική επιστολή και στη συνέχεια να κινήσει δικαστική διαδικασία σχετικά με μια ανεξόφλητη οφειλή ύψους 7.000 λιρών.

Ο συνιδρυτής της Garfield AI, Φίλιπ Γιανγκ, χαρακτήρισε την υπόθεση «ορόσημο» για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις αναγκάζονται να διαγράφουν οφειλές επειδή το κόστος της δικαστικής διεκδίκησης υπερβαίνει το ποσό που θα μπορούσαν να ανακτήσουν.

Η Garfield AI, η οποία έλαβε άδεια λειτουργίας από τη Ρυθμιστική Αρχή Δικηγόρων (Solicitors Regulation Authority) τον Απρίλιο του περασμένου έτους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιώσεις από 30 έως 10.000 λίρες, προετοίμασε την υπόθεση και στη συνέχεια προσέλαβε έναν ανθρώπινο δικηγόρο για να εκπροσωπήσει την πελάτισσα στο δικαστήριο.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανέλαβε όλο το νομικό έργο που προηγήθηκε της δίκης, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης ανταγωγής που κατέθεσε ο εναγόμενος, ο οποίος εκπροσωπούνταν από δικηγορικό γραφείο.

Το σύστημα συνέταξε τέσσερις ένορκες καταθέσεις μαρτύρων και έναν φάκελο εγγράφων για τη δίκη διάρκειας τριών ωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου στο Δικαστήριο της Κομητείας Γουάντσγουορθ. Το δικαστήριο δικαίωσε την Τακιδίρ και της επιδίκασε το ποσό που της οφειλόταν.

Η Τακιδίρ δήλωσε:

«Μου χρωστούσαν χρήματα για εργασία που είχα προσφέρει, αλλά ένιωθα ότι η διαδικασία διεκδίκησής τους θα ήταν υπερβολικά αγχωτική, δαπανηρή και χρονοβόρα. Η Garfield έκανε εφικτό να προχωρήσω με την αξίωση και να επιμείνω. Όταν κατατέθηκε η ανταγωγή, στόχος ήταν να με εκφοβίσει, αλλά ήξερα ότι είχα στη διάθεσή μου προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και ικανή υποστήριξη. Είμαι ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα.»

Ο Ντόμινικ Λι, ο δικηγόρος που εκπροσώπησε την Τακιδίρ στο δικαστήριο, δήλωσε ότι η Garfield παρουσίασε την υπόθεση της πελάτισσας «με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα», αλλά πρόσθεσε: «Η αγόρευση κατά τη διάρκεια της δίκης παρέμεινε ουσιώδης και μια θεμελιωδώς ανθρώπινη διαδικασία.»

Το βρετανικό νομικό επάγγελμα έχει κλονιστεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά ηχηρά λάθη που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Τον περασμένο μήνα, η διεθνής δικηγορική εταιρεία Pinsent Masons παρέπεμψε τον εαυτό της στη Ρυθμιστική Αρχή Δικηγόρων, αφού παραπλάνησε δύο φορές δικαστήριο βασιζόμενη σε αποτελέσματα αναζήτησης από εσωτερικό σύστημα AI.

Πηγή: skai.gr

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