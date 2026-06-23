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Αποθέωσε και η Shakira τον Μέσι: «Περήφανη για όσα κάνεις για όλους τους Λατίνους - Είσαι παράδειγμα»

Η Shakira αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι για τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026- Το μήνυμα της Κολομβιανής τραγουδίστριας για τον Αργεντίνο σούπερ σταρ

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Σακίρα

Η Shakira είχε την τύχη μαζί με τα παιδιά της να απολαύσει δια ζώσης τον Λιονέλ Μέσι να γράφει ιστορία στο Mundial 2026.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ με δύο γκολ στη νίκη της Αργεντινής επί της Αυστρίας (2-0) έγινε μόνος πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 18.

«Είμαι τόσο περήφανη για σένα, Λέο, και για όλα όσα καταφέρνεις για την οικογένειά σου, τη χώρα σου και όλους τους Λατίνους!!! Η αφοσίωσή σου και η δέσμευσή σου αποτελούν παράδειγμα για πολλούς. Συνέχισε να λάμπεις!», έγραψε η Κολομβιανή ποπ σταρ σε μήνυμά της στα social media.

Μέσι και Shakira γνωρίζονται προσωπικά, από την περίοδο που εκείνη ήταν παντρεμένη με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ.
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Shakira
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