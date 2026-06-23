Αούν: Μόνη λύση ο τερματισμός της ισραηλινής κατοχής στον νότιο Λίβανο

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι η Βηρυτός δεν πρόκειται να αποδεχθεί τίποτα λιγότερο από τον τερματισμό της «ισραηλινής κατοχής» στον νότιο Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι ο νέος γύρος συνομιλιών με το Ισραήλ, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση στην Ουάσινγκτον, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός.

Οι δηλώσεις Αούν έρχονται την ώρα που διεξάγεται ο πέμπτος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πρεσβεία, οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο κύκλος των συνομιλιών ξεκινά με κοινή πολιτική και στρατιωτική συνεδρίαση, θα ακολουθήσει ξεχωριστή στρατιωτική συνάντηση και θα ολοκληρωθεί με πολιτικό γύρο διαβουλεύσεων.

Οι συνομιλίες εντάσσονται στις αμερικανικές προσπάθειες για τη διατήρηση της σταθερότητας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

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