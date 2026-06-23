Οζγκιούρ Οζέλ: «Θα πάρουμε πίσω το κόμμα μας και θα κυβερνήσουμε τη χώρα»

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Ερντογάν εξαπέλυσε ο Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) βρίσκεται υπό τον έλεγχο προσώπων που έχουν διοριστεί από το κυβερνών AKP.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τον υψηλό πληθωρισμό και διαβεβαίωσε ότι η αντιπολίτευση θα συνεχίσει τον αγώνα της με στόχο να ανακτήσει τον έλεγχο του κόμματος και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ειδικότερα, ο έκπτωτος πρόεδρος του CHP είπε: «Μας βάζουν εμπόδια... αν δεν υπάρχουμε εμείς, ποιος θα μιλήσει; το πρώτο πεντάμηνο του έτους ο πληθωρισμός συνολικά είναι στο 16.6%, έχουμε τον μεγαλύτερο πληθωρισμό της Ευρώπης και είμαστε στον κόσμο η 5η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό. Ο συνολικός πληθωρισμός 100 χωρών σε εμάς υπάρχει σε ένα μήνα».

«Mε το πραξικόπημα που έκανε το παλάτι το κόμμα μας ουσιαστικά έχει κλείσει. Αυτή τη στιγμή το κόμμα το ελέγχουν όχι αυτοί που επέλεξε ο λαός, αλλά αυτοί που διόρισε το κυβερνών AKP. Εμείς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα πάρουμε πίσω αυτό το κόμμα, θα ανοίξουμε τις πύλες του και θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Δίνουμε μεγάλο αγώνα. Θα αντισταθούμε μέχρι το τέλος. Η θα βρούμε κάποιο δρόμο, η θα ανοίξουμε κάποιο δρόμο! Αλλά όλοι μαζί θα πάμε να κυβερνήσουμε» διαμήνυσε ο Οζέλ.



Πηγή: skai.gr

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