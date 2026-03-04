Στην άμεση ενίσχυση των κεντρικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και των εργαστηριακών δομών του προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 49 έκτακτες προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Η ενίσχυση του κτηνιατρικού μηχανισμού γίνεται με διαδοχικά και συμπληρωματικά εργαλεία, ώστε να καλυφθούν, τόσο οι ανάγκες στο πεδίο, όσο και οι ανάγκες των κεντρικών υπηρεσιών και των εργαστηρίων» επισήμανε σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης και πρόσθεσε «Μετά την επιχειρησιακή ανάπτυξη των 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων και την ενεργοποίηση του νέου θεσμού των εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων, προχωράμε με 49 έκτακτες προσλήψεις κτηνιάτρων και υποστηρικτικών ειδικοτήτων. Ενισχύουμε τις κεντρικές υπηρεσίες και τις εργαστηριακές δομές, επιταχύνουμε τους διαγνωστικούς ελέγχους και στηρίζουμε αποτελεσματικότερα τον συνολικό μηχανισμό αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της πλατφόρμας https://sox.minagric.gr/app από το Σάββατο, 7 Μαρτίου έως και το Σάββατο, 14 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ σε επιχειρησιακό επίπεδο έχει ήδη διατεθεί προσωπικό στο πεδίο, με 97 στρατιωτικούς κτηνιάτρους να ενισχύουν τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων και την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε ο θεσμός των εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων, με συμβάσεις έργου διάρκειας τριών μηνών και δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.

Σημειώνεται ότι 49 θέσεις, με συμβάσεις έως οκτώ μηνών, κατανέμονται σε υπηρεσίες της γενικής διεύθυνσης Κτηνιατρικής, καθώς και σε δομές όπως το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και τα υπαγόμενα σε αυτά κτηνιατρικά εργαστήρια.

Η ανακοίνωση αφορά πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω κλάδων/ειδικοτήτων:

ΠΕ Γεωτεχνικών - Ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων

ΠΕ Βιολόγων - Ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων

ΠΕ Βιοχημικών - Ειδικότητα ΠΕ Βιοχημικών

ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών - Ειδικότητα ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΠΕ Χημικών - Ειδικότητα ΠΕ Χημικών

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας - Ειδικότητα ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων - Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών - Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Όπως τονίζεται, τέλος, οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, ενώ η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου.

Πηγή: skai.gr

