Ξεκίνησε ο επαναπατρισμός των Ελλήνων από τη Μ.Ανατολή: Τρεις πτήσεις από Ισραήλ και Ομάν

Οι δύο πρώτες πτήσεις κατέφτασαν από το Ισραήλ μέσω Αιγύπτου - Εκατοντάδες αιτήματα από Έλληνες για επιστροφή από την εμπόλεμη ζώνη

Ελ. Βενιζέλος

Ξεκίνησε ο επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων από την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη πτήση με Έλληνες έφτασε από το Ισραήλ, μέσω Αιγύπτου και προσγειώθηκε σε ελληνικό έδαφος.

Μία δεύτερη πτήση από το Ισραήλ, επίσης μέσω Αιγύπτου, έφτασε στην Ελλάδα λίγο πριν τις 8.

Μία τρίτη πτήση με Έλληνες, στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Ομάν, αναμένεται αργότερα το βράδυ.

