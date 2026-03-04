Ξεκίνησε ο επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων από την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη πτήση με Έλληνες έφτασε από το Ισραήλ, μέσω Αιγύπτου και προσγειώθηκε σε ελληνικό έδαφος.

Μία δεύτερη πτήση από το Ισραήλ, επίσης μέσω Αιγύπτου, έφτασε στην Ελλάδα λίγο πριν τις 8.

Μία τρίτη πτήση με Έλληνες, στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Ομάν, αναμένεται αργότερα το βράδυ.

