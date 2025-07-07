Έπειτα από μία μαραθώνια διαδικασία απολογιών στον ανακριτή, στις 4 τα ξημερώματα, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκαν οι 13 από τους 14 συλληφθέντες τελωνειακούς - ανάμεσά τους και ο προϊστάμενος - του μεθοριακού σταθμού Μαυροματίου στη Θεσπρωτία, στα σύνορα με την Αλβανία.

Η σύλληψή τους έγινε έπειτα από επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ την περασμένη Παρασκευή. Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους συλληφθέντες είναι για σύσταση συμμορίας σε βαθμό πλημμελήματος και δωροληψία σε βαθμό κακουργήματος.

Ο Δημήτρης Μπούκας, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε πως τα εντάλματα προσωρινής κράτησης, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, είναι «εκτός νομικής πραγματικότητας», καθώς είναι αντίθετα με την Ποινική Δικονομία, η οποία προβλέπει σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται η προσωρινή κράτηση.

Δηλαδή, όπως διευκρίνισε, δεν είναι ύποπτοι φυγής, δεν έχουν κατηγορηθεί για ανάλογες πράξεις στο παρελθόν, έχουν λευκό ποινικό μητρώο και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι αντίστοιχο γιατί βρίσκονται εκτός υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.