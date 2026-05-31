Ισραηλινή προέλαση πολλών… μποφόρ στον Λίβανο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση της Βηρυτού καταδικάζει την ισραηλινή «πολιτική καμένης γης», αλλά διατηρεί τις απευθείας επαφές με το Τελ Αβίβ μέσω αμερικανικής διαμεσολάβησης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας ύψωμα Σίμπα και την πεδινή έκταση Ουάντι Σλούκι, βορείως του ποταμού Λιτάνι στον Νότιο Λίβανο.

Αναδεικνύεται η σημαία των καταδρομέων Γκολάνι στο μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ, μία κίνηση που είχε να συμβεί από τον Ιούνιο του 1982 μετά από συγκρούσεις με τις παλαιστινιακές δυνάμεις της PLO.

Μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας υψώματος Σίμπα και της πεδινής έκτασης Ουάντι Σλούκι, που βρίσκονται βορείως του ποταμού Λιτάνι στον Νότιο Λίβανο, από σήμερα νωρίς το πρωί όλα τα ισραηλινά μέσα αναδεικνύουν την φωτογραφία του μεσαιωνικού κάστρου, γνωστού με το γαλλικό του όνομα Μποφόρ (Beaufort), με τη σημαία του σώματος καταδρομέων Γκολάνι να κυματίζει σε αυτό – ένα γεγονός που έχει να συμβεί από τον Ιούνιο του 1982, όταν και πάλι ο IDF έφτασε στο ίδιο σημείο ύστερα από σφοδρή πολεμική αναμέτρηση με τις παλαιστινιακές δυνάμεις της PLO.

Πολεμικό κλίμα σε πλήρη εξέλιξη

Με τις ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίζουν την προέλασή τους στα λιβανικά εδάφη, ο IDF εξέδωσε σήμερα το πρωί επείγουσα εντολή μαζικής εκκένωσης των χωριών και κωμοπόλεων που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχαράνι, καλώντας χιλιάδες Λιβανέζους πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μετακινηθούν βορειότερα του ποταμού. Κατά το τελευταίο τετραήμερο εντάθηκαν οι διευρυμένες χερσαίες και αεροπορικές ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, η οποία με τη σειρά της, διεύρυνε κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο τις εκτοξεύσεις πυραύλων και drones τόσο κατά των παραμεθόριων ισραηλινών κωμοπόλεων Κιριάτ Σμονά, Μετούλα, Στούλα και Κφρα Βραντίμ, όσο και κατά μεγαλύτερων πόλεων, Ναχαρίγια, Τσφατ, Άκκο και Καρμιέλ.



Ύστερα από μία περίοδο δύο εβδομάδων σχετικής ηρεμίας στα μεγάλα αστικά κέντρα της βόρειας και κεντρικής Γαλιλαίας, από χθες περιορίζονται οι δημόσιες συναθροίσεις, απαγορεύεται η πρόσβαση στις ακτές, έκλεισαν τα σχολεία και το νοσοκομείο Ζιβ της Ναχαρίγια, το μεγαλύτερο της περιοχής, μετέφερε ασθενείς και χειρουργεία σε υπόγειους χώρους. Σήμερα το μεσημέρι ήχησαν για πρώτη φορά ύστερα από σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα οι σειρήνες στα περίχωρα της Χάιφας, ενώ, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το επόμενο διάστημα αναμένεται επεισοδιακό, με την ισραηλινή κυβέρνηση να επιβεβαιώνει ότι έως το τέλος Ιουλίου αναμένεται να λάβουν φύλλα πορείας άλλοι 280.000 έφεδροι.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Νετανιάχου για ενδοτισμό

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να δώσει έμφαση σε επικοινωνιακό επίπεδο στην ανακατάληψη του φρουρίου Μποφόρ μετά από 46 χρόνια ερμηνεύεται από τα τοπικά μέσα ως απάντηση στις επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και των ακραίων κυβερνητικών εταίρων, ότι «χρειάζεται μεγαλύτερη πυγμή κατά της Χεζμπολάχ». Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, ένωσε τις δυνάμεις του με τον κεντροαριστερό, Γιαΐρ Λαπίντ, κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου για εθνική ολιγωρία. Ο πρώην αρχηγός του στρατού, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος και αυτός ίδρυσε πρόσφατα το δικό του κεντροδεξιό κόμμα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανικανότητα, ενώ ο υπουργός εθνικής ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επέκρινε την «ανεκτικότητα» του Νετανιάχου, τονίζοντας ότι «ανέκαθεν επέμενε να ισοπεδωθεί η συνοικία Ντάχια της Βηρυτού», που είναι το προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Βηρυτός: Καταδικάζουμε το Ισραήλ, αλλά συνεχίζουμε τις επαφές

Από λιβανικής πλευρά, ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, σε χθεσινοβραδινό του τηλεοπτικό διάγγελμα καταδικάζει την ισραηλινή «τακτική καμένης γης», κάλεσε για άμεση κατάπαυση πυρός, αλλά από την άλλη υπεραμύνθηκε της επιλογής της κυβέρνησής του να συνεχίζει τις απευθείας επαφές το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. «Το αποτέλεσμα των απευθείας επαφών παραμένει αβέβαιο», είπε, χαρακτηρίζοντάς τις ως «ελάχιστο τίμημα για τον Λίβανο και τον λιβανικό λαό».



Παρότι οι μάχες στον Λίβανο μαίνονταν, την Παρασκευή (29/5) πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο αμερικανικό Πεντάγωνο απευθείας συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων του IDF και του τακτικού λιβανικού στρατού, όπως ακριβώς είχε αρχικά προγραμματιστεί, με την διακυβέρνηση Τραμπ να την χαρακτηρίζει ως εποικοδομητική. Εκτός απροόπτου, ο επόμενος γύρος διήμερων απευθείας επαφών Ισραήλ-Λιβάνου σε πρεσβευτικό επίπεδο αναμένεται να αρχίσει την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου.

Πηγή: Deutsche Welle

