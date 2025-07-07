Έφοδο έκαναν μέλη του Ρουβικώνα το πρωί της Δευτέρας στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Τα μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα έξω από το γραφείο του: «Κάτω τα χέρια από τις δημόσιες δομές απεξάρτησης και ψυχικής υγείας», ενώ πέταξαν και τρικάκια.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

Για την έφοδο του Ρουβίκωνα εξέδωσε ανακοίνωση η ΝΔ την οποία και χαρακτηρίζει «φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η επίθεση του Ρουβίκωνα στην είσοδο του πολιτικού γραφείου του Υφυπουργού Υγείας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Δημήτρη Βαρτζόπουλου, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων.

Τα στελέχη και οι βουλευτές μας δεν τρομοκρατούνται ούτε εκφοβίζονται.

Η Δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ισχυρή από τις επιθέσεις τους.»

Πηγή: skai.gr

