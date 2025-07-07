Του Στέφανου Νικολαΐδη

Το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια Αθήνα που κινείται και τη νύχτα έγινε το Σάββατο 5 Ιουλίου, με την πιλοτική εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλά στο skai.gr για τον απολογισμό του εγχειρήματος, τα πρώτα στατιστικά και τον στόχο η νυχτερινή κυκλοφορία να γίνει μόνιμο μέτρο από τον Σεπτέμβριο.

«Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, το σύνολο του συστήματος των ΜΜΜ έμεινε ανοιχτό όλο το βράδυ», τόνισε ο κ. Κυρανάκης, περιγράφοντας ένα Σάββατο όπου δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι χρησιμοποίησαν το μετρό, τα λεωφορεία και το τραμ, σε ώρες που μέχρι χθες «οι επιλογές ήταν περιορισμένες και όχι πάντα επαρκείς».

Όπως σημείωσε, το στοίχημα ήταν διπλό: να δοκιμαστεί στην πράξη η επιχειρησιακή ετοιμότητα και να προσφερθεί στους πολίτες μια ασφαλής εναλλακτική μετακίνηση μετά τα μεσάνυχτα. «Δεκάδες χιλιάδες νέοι γύρισαν σπίτι με ασφάλεια και μια πόλη έδειξε ότι θέλει και μπορεί να προχωρήσει σε κάτι καλύτερο», είπε χαρακτηριστικά.

Τα πρώτα νούμερα: Μετρό, λεωφορεία, τραμ σε αριθμούς

Η πιλοτική λειτουργία συνοδεύτηκε από μια σημαντική αύξηση των δρομολογίων:

26 επιπλέον δρομολόγια στο μετρό μεταξύ 02:00 και 05:30 , εξυπηρετώντας 30.000 επιβάτες

στο μεταξύ και , εξυπηρετώντας 490 συνολικά δρομολόγια λεωφορείων , εκ των οποίων τα 200 ήταν πρόσθετα , με 70 οχήματα σε κυκλοφορία

, εκ των οποίων τα ήταν , με σε κυκλοφορία 30 πρόσθετα δρομολόγια τραμ (16 στη γραμμή Τ6 και 14 στην Τ7), κυρίως στην παραλιακή ζώνη

Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε πως «το σωστό είναι να λέμε ότι η κίνηση μοιράστηκε, διότι η ολονύχτια λειτουργία του μετρό αφορά αυτό ακριβώς που λέει το επίθετο: όλη τη νύχτα».

«Εκατοντάδες εργαζόμενοι – σε μετρό, τραμ, λεωφορεία – στάθηκαν στη θέση τους. Ένα Σάββατο βράδυ, ενώ η πόλη διασκέδαζε, εκείνοι έκαναν τη δουλειά τους. Με φροντίδα, με επαγγελματισμό, με την ήσυχη αφοσίωση που χρειάζεται κάθε πραγματική αλλαγή», όπως υπογράμμισε.

Τα λάθη, οι διορθώσεις και ο Σεπτέμβριος

Ο κ. Κυρανάκης ήταν ρεαλιστής. «Ήταν όλα τέλεια; Όχι. Αλλά έτσι μαθαίνουμε: κάνοντας», παραδέχτηκε. Υποσχέθηκε πως τις επόμενες εβδομάδες «θα δουλέψουμε πάνω στα λάθη, θα διορθώσουμε ό,τι δεν λειτούργησε και θα βελτιώσουμε ό,τι πέτυχε».

Στόχος του υπουργείου είναι η καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας του μετρό και των λεωφορείων κάθε Σάββατο, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο. Όπως λέει ο ίδιος:

«Αν το κάνουμε σωστά, αυτό δεν θα είναι απλώς ένα πιλοτικό μέτρο. Από τον Σεπτέμβριο, μπορεί να γίνει ο νέος κανόνας: μια Αθήνα που κινείται με ασφάλεια, κάθε Σάββατο, όλη νύχτα».

