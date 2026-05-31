Όπως μεταδίδουν τα διεθνή media, ένας 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή από τον τραυματισμό που του προκλήθηκε καθώς χτύπησε σε ένα οδόφραγμα με το ποδήλατό του.

Παράλληλα, σε Mονάδα Eντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται κι ένας 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαιριές που δέχθηκε σε σημείο κοντά στο Champs Elysee…

Η βραδιά του Σαββάτου ήταν κάτι περισσότερο από άγρια, τόσο στο Παρίσι, όσο και στη Ρεν, το Στρασβούργο και την Γκρενόμπλ, με χαοτικές σκηνές, συγκρούσεις σώμα με σώμα με αστυνομικούς, φωτιές, βανδαλισμούς και περισσότερες από 400 συλλήψεις…

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες, έκανε λόγο για επεισόδια σε 15 διαφορετικές πόλεις της Γαλλίας και για τραυματισμό τουλάχιστον 57 αστυνομικών…

