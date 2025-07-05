Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος τελωνειακών Μαυροματίου

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των υπαλλήλων του τελωνείου Μαυροματίου που συνελήφθησαν από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. με την κατηγορία ότι λάμβαναν παρανόμως χρήματα για να μην πραγματοποιούν ελέγχους σε διερχόμενους οδηγούς οχημάτων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα και πιο συγκεκριμένα ο προϊστάμενος του τελωνείου και 13 υπάλληλοι.

Υπάλληλος 1: ...Και αργότερα θα είσαι και εσύ μέσα στο... φαντάζομαι σου είπε ο κύριος Κ. (Αναφέρεται στον προϊστάμενο του τελωνείου)

Υπάλληλος 2: Ναι, ναι μου έχει πει...

Υπάλληλος 1: Σιγά- σιγά ότι χαρτζιλίκια...

Υπάλληλος 2: Ναι, ναι μου τα εξήγησε...

Υπάλληλος 1: Για αυτόν τον λόγο είναι και η βάρδια πάντα διπλή τριπλή, για να είναι μια ομαδική απόφαση, για να μη βρεθούμε εκτεθειμένοι...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από την έρευνα προέκυψε πως οι εμπλεκόμενοι είχαν προβεί σε περισσότερες από 300 δωροληψίες αποκομίζοντας συνολικά χιλιάδες ευρώ, ενώ, ως προς τον τρόπο δράσης τους, έπαιρναν τα χρήματα από τους πολίτες και τα τοποθετούσαν κάτω από δύο χάρτινα κυτία που είχαν στο γραφείο μέχρι η βάρδια να τελειώσει και ακολουθούσε το μοίρασμα.

Υπάλληλος: Ασε ένα καφέ και φύγε, άσε ένα καφέ και φύγε.

Πολίτης: να φύγω;

Υπάλληλος: Ασε ένα καφέ και φύγε. Καλά ρε... Δέκα λίτρα της είπες κι έχεις 30 εκεί μέσα. Έλα μέσα, μέσα έλα. Μη σε βλέπει (ακατάληπτο) άσε μας ένα καφέ και φύγε.

Με το τέλος της ημέρας οι υπάλληλοι του τελωνείου έκαναν τη μοιρασιά.

Υπάλληλος 1: Να μην παραπονιέσαι καθόλου σήμερα ήταν μια πάρα, πάρα πολύ καλή ημέρα.

Υπάλληλος 2: Μπράβο ρε Σ.

Υπάλληλος 1: Είναι απ' τις, καλά ήμασταν και λίγοι όμως ε;

Υπάλληλος 2: Εννοείται.

Υπάλληλος 1: Δώδεκα μισό.

Υπάλληλος 2: Πάλι καλά.

Τελωνειακός υπάλληλος απειλεί πολίτη με πρόστιμο 3.000 ευρώ και του ζητά 150 ευρώ για να κάνει τα στραβά μάτια.

Υπάλληλος: Έχεις εφτά μήνες στην Ελλάδα.

Πολίτης: Πώς;

Υπάλληλος: Εφτά μήνες στην Ελλάδα.

Πολίτης: Δεν έχω μπει εγώ με το αμάξι.

Υπάλληλος: Ποιος έχει μπει;

Πολίτης: Το έχει φέρει ο ένας ο ξάδερφος.

Υπάλληλος: Δεν έχει... έχει παράβαση. Σου κατασχέτω το αυτοκίνητο, σου πάω για πρόστιμο τρία χιλιάρικα. Αφήνεις τα πράγματα μου φέρνεις το αμάξι εδώ. Έχεις παράβαση. (...) Κάτσε, κάτσε στην καρέκλα γιατί θα έχουμε θέμα εδώ, δεν περνάς. Εφτά μήνες είναι;

Πολίτης: Όχι όχι.

Υπάλληλος: Πες αλήθεια τώρα, θα σε γ.... λέγε. Μη φωνάζω τώρα και ακούν οι μπάτσοι. Έχεις εφτά μήνες;

Πολίτης: Όχι εφτά.

Υπάλληλος: Έξι;

Πολίτης: Κάπου εκεί.

Υπάλληλος: Ξέρεις πόσα λεφτά είναι; Πάνω από τρία χιλιάρικα.

Πολίτης: Πρόστιμο;

Υπάλληλος: Ναι. Πήγαινε στ' αμάξι. Πήγαινε φέρε εκατόν πενήντα ευρώ, μη φωνάζω τώρα, για να μη σου πω διακόσια. Δε θα το γράψω τ' αμάξι.

Πολίτης: Πάω.

Υπάλληλος: Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Να μη σου πω διακόσια πήγαινε φέρε εκατόν πενήντα ευρώ, θα το πετάξω το χαρτί. (...) Τσακίσου πήγαινε φέρε εκατόν πενήντα ευρώ και τσακίσου φύγε.

Οι κατηγορούμενοι μάλιστα είχαν καταρτίσει και «τιμοκατάλογο» με τα χρηματικά ποσά που ζητούσαν ως ωφελήματα, ο οποίος ήταν γνωστός στους διερχόμενους και τον αποδέχονταν προκειμένου να πετύχουν την ανέλεγκτη διέλευσή τους από τον συνοριακό σταθμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.