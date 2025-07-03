Στη σύλληψη 13 τελωνειακών προχώρησαν οι άνδρες της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο επιχείρησης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχή της Ηπείρου.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι συλλήψεις έγιναν στο Τελωνείο Μαυροματίου, - κομβικό σημείο διακίνησης εμπορευμάτων και προσώπων στα σύνορα με την Αλβανία - με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στο εσωτερικό της τελωνειακής αρχής.
Οι 13 μέχρι ώρας συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις δωροληψιών, δωροδοκιών και παράβασης καθήκοντος.
Η επιχείρηση που ξεκίνησε το πρωί διεξάγεται με άκρα μυστικότητα και αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.
