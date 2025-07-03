Μετά τις συλλήψεις των 13 τελωνειακών, το πρωί στο μεθοριακό σταθμό Μαυροματίου στη Θεσπρωτία, οι αδιάφοροι της ΕΛΑΣ συνέλαβαν και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας μετά από ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν στο γραφείο του.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, παρακολουθούσε τη δράση των τελωνειακών από τον περασμένο Νοέμβριο, πραγματοποίησαν πολλούς ελέγχους και νόμιμες επισυνδέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η λειτουργία του Τελωνειακού Σταθμού, η οποία διεκόπη για 5 περίπου ώρες το πρωί μετά τη σύλληψη των υπαλλήλων, αποκαταστάθηκε το μεσημέρι, καθώς μεταφέρθηκαν υπάλληλοι από τον λιμένα της Ηγουμενίτσας στο Μαυρομάτη, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτός ο σταθμός.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις δωροληψιών, δωροδοκιών και παράβασης καθήκοντος.





