Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη και ο προϊστάμενος του Τελωνείου Μαυροματίου - Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους συλληφθέντες

Μετά το προσωρινό κλείσιμο του τελωνειακού σταθμού, μεταφέρθηκαν υπάλληλοι από τον λιμένα της Ηγουμενίτσας, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του

περιπολικό

Μετά τις συλλήψεις των 13 τελωνειακών, το πρωί στο μεθοριακό σταθμό Μαυροματίου στη Θεσπρωτία, οι αδιάφοροι της ΕΛΑΣ συνέλαβαν και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας μετά από ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν στο γραφείο του.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, παρακολουθούσε τη δράση των τελωνειακών από τον περασμένο Νοέμβριο, πραγματοποίησαν πολλούς ελέγχους και νόμιμες επισυνδέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η λειτουργία του Τελωνειακού Σταθμού, η οποία διεκόπη για 5 περίπου ώρες το πρωί μετά τη σύλληψη των υπαλλήλων, αποκαταστάθηκε το μεσημέρι, καθώς μεταφέρθηκαν υπάλληλοι από τον λιμένα της Ηγουμενίτσας στο Μαυρομάτη, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτός ο σταθμός.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις δωροληψιών, δωροδοκιών και παράβασης καθήκοντος.


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τελωνείο συλλήψεις Αστυνομία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark