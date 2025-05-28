Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Οργανισμού, μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Μαΐου 2025, 5 μέλη της οργάνωσης και 2 ακόμη άτομα, ενώ συγκατηγορούμενοι είναι ακόμη 15.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ψευδή βεβαίωση-χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση, απάτη από κοινού και πλαστογραφία μετά χρήσεως, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, έκδοση συνταγών και χορήγηση ναρκωτικών από ιατρό και φαρμακοποιό αντίστοιχα, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000€, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράνομη οπλοκατοχή.

Από την πολύμηνη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον μήνα Ιούλιο του έτους 2017 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση και επεδίωκαν με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και τη νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

Η οργάνωση, η οποία αποτελούνταν από δυο ιδιοκτήτες φαρμακείου ως αρχηγικά μέλη, έναν υπάλληλο φαρμακείου, έναν ιατρό παθολόγο και έναν γενικό ιατρό, που δραστηριοποιούνταν στις περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, είχε συγκροτηθεί με εγκληματική προοπτική σε βάθος χρόνου, ενώ κάθε μέλος της είχε συγκεκριμένο ρόλο και καθήκοντα.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένο δίκτυο, εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα οργάνωση των ατομικών τους οντοτήτων (φαρμακείο, ιατρεία), προκειμένου να εντοπίζουν Α.Μ.Κ.Α, να συνταγογραφούν ψευδώς φαρμακευτικά σκευάσματα, να εκτελούν εικονικά τις συνταγές και εν συνεχεία να εμπορεύονται παρανόμως τα σκευάσματα αποκομίζοντας επιπλέον περιουσιακό όφελος, που αντιστοιχεί στη ζημία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν μέσω των ιατρών – μελών της εγκληματικής οργάνωσης στη συστηματική έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων σε Α.Μ.Κ.Α. κυρίως προσώπων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι να μην είναι σε θέση να διαπιστώσουν την ψευδή συνταγογράφηση.

Μάλιστα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, επεδίωκαν μέσω του δικτύου που είχαν δημιουργήσει να χρησιμοποιούν Α.Μ.Κ.Α. ανασφάλιστων ατόμων, ενώ πολλές φορές η άντληση των Α.Μ.Κ.Α. πραγματοποιούταν από ασφαλισμένους, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί το φαρμακείο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Εν συνεχεία, μέσω της ήδη υπάρχουσας δομής και οργάνωσης του φαρμακείου, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν στις εικονικές εκτελέσεις των συνταγογραφήσεων, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης αντί των ασφαλισμένων, πλαστογραφώντας τις υπογραφές τους, πετυχαίνοντας έτσι την εξαπάτηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την αντίστοιχη παράνομη αποζημίωσή τους.

Τα ψευδώς συνταγογραφούμενα φάρμακα χαρακτηρίζονταν από ευρεία γκάμα, συμπεριλαμβανομένων ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, ενώ η περαιτέρω διάθεση των παρανόμως συνταγογραφημένων φαρμακευτικών σκευασμάτων πραγματοποιούνταν μέσω του εν λόγω φαρμακείου.

Παράλληλα, εξακριβώθηκε παράνομη δραστηριότητα 13 διαχειριστών και μίας υπαλλήλου φαρμακείων, καθώς και 3 ιατρών, οι οποίοι αντίστοιχα προέβαιναν σε έκδοση και εκτέλεση εικονικών συνταγογραφήσεων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και ναρκωτικών, προκαλώντας αντίστοιχη ζημία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από την έρευνα διαπιστώθηκε η ψευδής έκδοση 33.962 συνταγών, ενώ η ζημία του Οργανισμού, ξεπερνά τα 1.200.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, ιατρεία και φαρμακεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

17.389 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

περίστροφο και πιστόλι με σιγαστήρα,

αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα,

κυνηγετική καραμπίνα,

51 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, συνταγές/ γνωματεύσεις κλπ),

κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 13.050 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

