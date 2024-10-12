Αποκαλυπτικούς διαλόγους από τη δράση των μελών του κυκλώματος διαφθοράς που εξαρθρώθηκε στην Κέρκυρα, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται εφοριακοί και λογιστές που είχαν καταφέρει, τουλάχιστον, από τον Μάιο, να εκβιάσουν τουλάχιστον 8 επιχειρηματίες της περιοχής, φέρνει στο φως το skai.gr.

Ήδη για την υπόθεση έχουν συλληφθεί από τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ, δύο επόπτες, ένας υπάλληλος και ένας λογιστής. Όπως προκύπτει και από τους διαλόγους που τους «πρόδωσαν», τα μέλη της οργάνωσης -σε κάποιες περιπτώσεις- ζητούσαν χρήματα για «εξυπηρετήσεις» και σε άλλες απαιτούσαν χρήματα από τους φορολογούμενους, προκειμένου να κάνουν τα στραβά μάτια και να μην προχωρήσουν σε ελέγχους.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε μετά από την καταγγελία ενός επιχειρηματία από τον οποίο το κύκλωμα -χωρίς αιδώ- ζήτησε 60.000 ευρώ για τη διευθέτηση της υπόθεσής του.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

«Το ''αλισβερίσι'' για το iphone και φόβος των φορολογούμενων»

Σε μία από τις πολλές συνομιλίες ακούγεται ο υποδιευθυντής (Νο2) να μιλά με τον εμπλεκόμενο (Νο1) επόπτη, ο οποίος, μάλιστα, τον ενημερώνει πως συνάντησε κάποιον φορολογούμενο, ο οποίος ήταν «κύριος» και έκανε ακριβώς «ότι είχαν συμφωνήσει».

Νο1: - «Προϊστάμενέ μου, πάω να πάρω υπογραφές πριν και να γυρίσω, του λέω Σάββατο (ακατάληπτη φράση). Να μου λέει το Σάββατο, βρεθήκαμε Κυριακή, το άφησα μία-δύο ημέρες, γι’ αυτό δεν σε πήρα χθες, λέω άστον καλύτερα.

Νο2: - Δεν χρειάζεται.

Νο1: - Ήταν κύριος. Βρεθήκαμε εκτός έτσι κι αλλιώς, μου λέει Σ., δυσκολεύτηκε μου λέει, του λέω κύριος όμως ότι έχουμε πει, ήταν κύριος τον ευχαρίστησα και εγώ από τη μεριά μας έτσι.

Νο2: - Ωραία, μια χαρά. Άστα μέσα εκεί (ακατάληπτη φράση).

Νο1: - Είναι, τα έχω έτοιμα.

Νο2: - Το iphone είναι αυτό που είπαμε;

Νο1: - Ναι, το 18, 15, 15. Εκατό τοις εκατό.

Νο2: - Αυτό είναι το δεκατέσσερα των εργαζόντων, των εργαζόντων.

Νο1: - Προϊστάμενε, 100% σίγουρος, δεν υπάρχει περίπτωση.

Νο2: - Το 10 δεν είναι το iphone αυτό; Το 10;

Νο1: - Εεε, μείον.. το εννιά.

Νο2: - Το 9 έχεις δίκιο.

Νο1: - Ναι, μπράβο.

Νο2: - Την άλλη τη φιλενάδα μας. Την είδες;

Νο1: - Όλοι σιγά σιγά.

Νο2: - Θα την φάει την ψ... και αυτή.

Νο1: - Απλώς φοβόταν πολύ ο Β. Μου άλλαξε δύο τοποθεσίες. Του είχα πει κάτω στο γήπεδο εκεί στον (ακατάληπτο) μου λέει σε έναν καφέ μου λέει μετά απ’ έξω. Του λέω καλύτερα στο γήπεδο. Μετά μου λέει δεν πάμε προς Κασσιόπη. Ω ρε φίλε του λέω πάμε όπου θέλεις.

Νο2: - Μας γαμ...

Νο1: - Μετά πήγαμε στην παραλία που ήταν εκεί και τα παιδιά του.

Νο2: - Κοίταγε δηλαδή μήπως τον ακολουθεί κανείς;

Νο1: - Ναι φοβόταν. Σταμάτα ρε του λέω.

Νο2: - Δεν υπάρχει περίπτωση.

Νο1: - Ναι αυτό του είπα και εγώ. Μου λέει αυτά που άκουγα μου λέει.

Νο2: - Αυτά γίνονται πάνω αλλά και να σου πω και κάτι; Αυτός που είναι επικίνδυνος πες του, είναι αυτός που λες. Αυτός εδώ κέρδισε δέκα και έδωσε ένα.

Νο1: - Ναι.

Νο2: - Είναι μ@... άμα δεν κάνει κάτι. Γιατί μετά θα πέσει, θα βρέξει πουτ... Λοιπόν άμα ο άλλος που είναι να κερδίσει δύο του ζητάς 1,5 τώρα μπαμ αυτό είναι επικίνδυνο, αν ο άλλος είναι ο κ... λος του ορθάνοικτος παντού και του κατασχέσουν το σπίτι και έχει να πληρώσει κάτι άμεσα αλλά και εσύ του λες εγώ θέλω τόσα γιατί θα σε γαμ... είναι επικίνδυνος. Περιπτώσεις τέτοιες το ξέρει μήνες πριν συν ότι το κερδίσει επί δέκα επί δεκαπέντε.

Νο1: - Και έψαχνε την πρόσβαση και δεν την είχε. Φοβόταν λόγω του αλλουνού περιστατικού έτσι; Έχει τρελαθεί.

Νο2: - Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν σκάει ποτέ πρόβλημα μην αγχώνεσαι.

«Να γεμίσω την τσέπη μου θέλω»

Σε άλλη συνομιλία, οι εμπλεκόμενοι συζητούν για το πώς θα… «γεμίσουν» την τσέπη τους. Ακολουθούν οι «αποκαλυπτικοί» διάλογοι.

Νο2: - Και έχουμε πει σε αυτούς 40 έτσι;

Άλλος επόπτης: - 30 είχαμε πει. Δεν είχε οριστεί ακόμα.

Νο2: - Είχε πει 30 αυτός μετά είχαμε πει να τα ανεβάσει λίγο πιο πάνω. Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω, το έχω πει και...

Νο2: - Εγώ, εγώ, της έχω πει, έχω πει και στην Ντίνα της λέω, Ντίνα μου να πάει το μαγαζί καλά θέλω, θέλει η άλλη να είναι μια ζωή διευθύντρια στα @...δια μου της λέω. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει. Η ουσία. Γέλαγε (ακατάληπτη φράση) ναι ξέρω μου λέει. Δεν με ενδιαφέρει λέω, κάντε ότι θέλετε στα @...δια μου της λέω. Εγώ να έχω τα παιδιά τα δικά μου θέλω ευχαριστημένα, να είμαι κι εγώ ευχαριστημένος θέλω. Συνεννοηθήκαμε; Μου λέει απόλυτα. Χέστηκα ας το παίζει διευθύντρια δεν με απασχολεί. Από τη στιγμή που μας αφήνει κάνουμε τη δουλειά μας και επίσης από αυτό που έχω καταλάβει μέχρι τώρα ο Α. όταν είχε τη δυνατότητα, μαξιλαράκι από κάτω, μετά πήγανε οι ψυχοπαθείς την τέτοια τίποτα για κανέναν, οπότε εδώ πέρα (ακατάληπτη φράση) πήγαινε για μια δεκαετία, ο καθένας αν μπορούσε (ακατάληπτη φράση) μόνος του και τέτοια δηλαδή.

Νο1: - Αφού πέρναγε η (ακατάληπτη φράση) τον άλλον δεν είχες τη δυνατότητα.

Νο2: - Ακριβώς λοιπόν.

Νο1: - Των ψυχοπαθών μ@...

Νο2: - Α γεια σου. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει η μισή εφορία.

«Αν ''κελαηδήσεις'', δεν περνάς ούτε απ’ έξω»

Σε άλλη συνομιλία ακούγεται και πάλι ένας από τους επόπτες να μιλά με τον υποδιευθυντή και τις επιπτώσεις που θα έχουν όσοι…«κελαηδήσουν».

Νο2: - Λεφτά του λέω έχει λοιπόν. Θέλω να κάνουμε βεβαίωση. Θέλω να τον κλείσουμε μου λέει εμείς. Ωραία του λέω. Τι να του πω (ακατάληπτη φράση) με ενδιαφέρει να μην κελαηδήσει. Αν κελαηδήσει του λέω και μου είχες εσύ δεσμευτεί ότι δεν θα κελαηδήσει σημαίνει δύο πράγματα. Εντολή για τα επόμενα ανέλεγκτα χρόνια για τον ίδιο και μάλιστα από αδιάφθορους από απέναντι, για να καλυφθούμε. Και αν πούμε ότι εμείς δεν είχαμε (ακατάληπτη φράση) βγάλαμε πάλι εντολή, δεν ισχύει αυτό. Και κόβεται η πρόσβασή σου στη Δ.Ο.Υ. Μετά δεν ξαναπερνάς ούτε απ’ έξω. Εγγυάσαι του λέω ότι δεν θα μιλήσει; (ακατάληπτη φράση) να μιλήσω μαζί του και θα σου πω. Τι να του πω.

Νο1: - Τι του πες;

Νο2: - 20 τον χρόνο.

Νο1: - Πολλά (ακατάληπτη φράση).

Νο2: - Ρε μ@... συγγνώμη του λέω. Έχει πληρώσει λέω 2.000 ευρώ Φ.Π.Α. δύο χρόνια του λέω. Δύο χρόνια, 2.000 ευρώ.

Νο1: - Δεν τα βγάζουν ρε προϊστάμενε, δεν τα βγάζουν οι που….δες από την τσέπη τους. Έρχονται και σου κλαίγονται.

«Πρόσεξε αν σε ακολουθεί κανείς - Δεν βάζεις ποτέ χοντρό πακέτο μέσα στο σπίτι»

Νο2: - Δεν βάζεις ποτέ χοντρό πακέτο μέσα στο σπίτι (ακατάληπτη φράση). Στείλε την Π., νιώθει ασφάλεια σου λέει μπορεί να τα χάσω, μπορεί οτιδήποτε, τι γίνεται, γιατί δεν έρχονται τώρα, νιώθει ασφάλεια φίλε (ακατάληπτη φράση). Στείλε την Π. Δεν θες την Π. να την ανακατέψεις; Πολύ απλά…

Και συνεχίζει ο υποδιευθυντής (Νο2).

Νο2:- Κάνεις βόλτα, πρόσεξε κάνεις βόλτα (ακατάληπτη φράση) πίσω σου αν σε ακολουθεί κανείς.

Πηγή: skai.gr

