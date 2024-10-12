Τον τρόπο με τον οποίο παρασύρθηκε και βρήκε τραγικό θάνατο ο άτυχος άνδρας, 58 ετών, υπήκοος Σερβίας, χθες Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, στην πύλη 16 εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης, αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα.

Συηγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΛΣ, φορτηγό με επικαθήμενο, το οποίο οδηγούσε ένας 34χρονος ημεδαπός, κάνοντας όπισθεν παρέσυρε τον 58χρονο πεζό, ο οποίος κινείτο επί του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε το μεσημέρι. Στον 58χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια και η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του φορτηγού για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

