Pink the city 2024: Στα "ροζ" για 7η χρονιά ο κυματοθραύστης της Πάτρας

Απόψε, Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024, στις 7.30 το βράδυ περίπου, τα βλέμματα όλων μας θα είναι στραμμένα στον ιστορικό κυματοθραύστη της πόλης, που θα «βαφτεί ροζ», για 7η συνεχή χρονιά, συμμετέχοντας στην μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, PINK THE CITY 2024, που ξετυλίγεται ήδη στην πόλη της Πάτρας και εξαπλώνεται σε ολόκληρη της Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος.

Σύμφωνα με το tempo24.news, Κυρίαρχο και διαχρονικό το μήνυμα: Η πρόληψη/έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές – Μην αμελείτε τις προληπτικές εξετάσεις σας για κανένα λόγο !! Το μότο της φετινής διοργάνωσης είναι : Πρόληψη για όλους – πρόληψη παντού…και πάντα από τα πρώτα ενήλικα χρόνια μέχρι την Τρίτη Ηλικία. Δεν ξεχνάμε ποτέ τον τακτικό μας έλεγχο!

Το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν.ΑΧΑΙΑΣ ευχαριστεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Παναγιώτη Αναστασόπουλο και το ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Πατρών για την αμέριστη στήριξη στην προσπάθεια μας !!

Πηγή: skai.gr

