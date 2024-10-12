Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στα ροζ απόψε για 7η χρονιά ο ιστορικός κυματοθραύστης της Πάτρας

Η Πάτρα συμμετέχει στη μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, PINK THE CITY 2024, που εξαπλώνεται σε όλη την Περιφέρεια 

Pink the city 2024: Στα "ροζ" για 7η χρονιά ο κυματοθραύστης της Πάτρας

Απόψε, Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024, στις 7.30 το βράδυ περίπου, τα βλέμματα όλων μας θα είναι στραμμένα στον ιστορικό κυματοθραύστη της πόλης, που θα «βαφτεί ροζ», για 7η συνεχή χρονιά, συμμετέχοντας στην μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, PINK THE CITY 2024, που ξετυλίγεται ήδη στην πόλη της Πάτρας και εξαπλώνεται σε ολόκληρη της Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος.

Σύμφωνα με το tempo24.news, Κυρίαρχο και διαχρονικό το μήνυμα: Η πρόληψη/έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές – Μην αμελείτε τις προληπτικές εξετάσεις σας για κανένα λόγο !!  Το μότο της φετινής διοργάνωσης είναι : Πρόληψη για όλους – πρόληψη παντού…και πάντα από τα πρώτα ενήλικα χρόνια μέχρι την Τρίτη Ηλικία. Δεν ξεχνάμε ποτέ τον τακτικό μας έλεγχο!

Το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν.ΑΧΑΙΑΣ ευχαριστεί τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Παναγιώτη Αναστασόπουλο και το ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Πατρών για την αμέριστη στήριξη στην προσπάθεια μας !!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα καρκίνος μαστού εκδήλωση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark