Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη κλέφτης μίνι μάρκετ στα Ιωάννινα - Είχε στην κατοχή του «ματσέτα» και «κατάνα» των Σαμουράι

Σύμφωνα με αστυνομική έρευνα, ο άνδρας είχε αφαιρέσει προϊόν αξίας 14 ευρώ από μίνι μάρκετ - Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων

Ιωάννινα: Συνελήφθη κλέφτης μίνι μάρκετ - Είχε στην κατοχή του «ματσέτα» και σπαθί των Σαμουράι

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων,  προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων. 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα ο ημεδαπός είχε αφαιρέσει προϊόν αξίας 14 ευρώ από κατάστημα μίνι – μάρκετ στα  Ιωάννινα, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος. 

Σε έρευνα που επακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:

•             σπαθί τύπου «κατάνα» μήκους 1 μέτρου,

•             μαχαίρι «ματσέτα» μήκους 60 εκατοστών,

•             -2- φυσίγγια,

•             κάλυκας φυσιγγίου πολεμικού τυφεκίου και

•             κάλυκας φυσιγγίου περιστρόφου κρότου-αερίου. 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κλέφτης κλοπή Ιωάννινα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark