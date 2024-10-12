Ιωάννινα: Συνελήφθη κλέφτης μίνι μάρκετ - Είχε στην κατοχή του «ματσέτα» και σπαθί των Σαμουράι

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα ο ημεδαπός είχε αφαιρέσει προϊόν αξίας 14 ευρώ από κατάστημα μίνι – μάρκετ στα Ιωάννινα, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σε έρευνα που επακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:

• σπαθί τύπου «κατάνα» μήκους 1 μέτρου,

• μαχαίρι «ματσέτα» μήκους 60 εκατοστών,

• -2- φυσίγγια,

• κάλυκας φυσιγγίου πολεμικού τυφεκίου και

• κάλυκας φυσιγγίου περιστρόφου κρότου-αερίου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

