Νέα δικογραφία σχηματίζεται από τις Αρχές για 5 ακόμη άτομα τα οποία φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα εκβιαστών εφοριακών.

Συγκεκριμένα, ένας ακόμη λογιστής από την Κέρκυρα φέρεται να εμπλέκεται μαζί με τους 5 που έχουν ήδη συλληφθεί, στο κύκλωμα. Ο λογιστής δεν αποκλείεται να κληθεί τις επόμενες ώρες από την αστυνομία προκειμένου να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Στη δικογραφία που έχει φτάσει στις εισαγγελικές αρχές, φαίνεται ότι ένα ένας ακόμη υπάλληλος της εφορίας εμπλέκεται για παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα, 3 ακόμη επιχειρηματίες συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία με την κατηγορία της ψευδορκίας.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν. Επίσης, δεν αποκλείεται να υπάρξουν κι άλλες περιπτώσεις πέρα από τις 10.

