Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της εγκληματική οργάνωση εφοριακών που εκβίαζε επιχειρηματίες στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τους πέντε συλληφθέντες, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για έναν ακόμα εφοριακό στην Κέρκυρα με την κατηγορίας της παράβασης καθήκοντος.

Ακόμα εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις για έναν ακόμα λογιστή στο νησί ενώ τέλος στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται και 3 επιχειρηματίες του νησιού για δωροδοκία.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη αστυνομική επιχείρηση στη Κέρκυρα. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και εκβίαση κατά συναυτουργία. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προηγήθηκε καταγγελία που αφορούσε την παράνομη δράση δύο υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν από επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ, προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμή υπόθεσή του.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, με συνεχή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, στην οποία συμμετείχαν υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και ιδιώτης λογιστής.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Μάιο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, όπου εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.Η απαίτηση των χρημάτων γινόταν, κατά κύριο λόγο, μέσω ιδιώτη - λογιστή, μέλους της οργάνωσης, προκειμένου να μην έχουν άμεση επαφή τα μέλη - υπάλληλοι με τα θύματά τους, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης τόσο κατά τη δράση τους όσο και κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Κατά την ΕΛΑΣ ο αρχηγός της οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό, τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών, ενώ δεν δίσταζε να απειλεί υπαλλήλους και λογιστές που τυχόν θα διέρρεαν τη δραστηριότητα της οργάνωσης. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με μεθόδους αντιπαρακολούθησης προκείμενου τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης να αισθάνονται ακαταδίωκτα, κατά τους -κατ' εντολή του- στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιούσαν.

Περαιτέρω, οι λοιποί εφοριακοί υπάλληλοι, ήταν απαραίτητοι για τη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς λόγω των καθηκόντων τους είτε ασκούσαν άμεση εποπτεία και έλεγχο στους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζοντας έτσι την ταχύτητα και τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων, ή διενεργούσαν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων κατόπιν εντολής του αρχηγικού μέλους.

Τέλος, ο λογιστής ήταν ενδιάμεσος μεταξύ των υπαλλήλων και των φορολογούμενων, επιφορτισμένος με την άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικής Αρχής και ελεγχόμενων. Επίσης, σύμφωνα με τον ρόλο του, παραλάμβανε και παρέδιδε χρηματικά ποσά από τους φορολογούμενους προς τους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας και οι ίδιος προνομιακή μεταχείριση των πελατών του από την Δ.Ο.Υ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, λοιπούς χώρους καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 42.480 ευρώ συνολικά,

• 1.770 δολάρια

• κινητά τηλέφωνα, ατζέντα και φορολογικά έγγραφα.

Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί ότι, από τα τέλη Μαΐου 2024, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε 8 περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της απαίτησαν συνολικά, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 183.000 ευρώ και κατάφεραν να λάβουν, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Πιτσιλής: Η διαφθορά δεν έχει τον παραμικρό χώρο στην ΑΑΔΕ

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε για την υπόθεση: «Υπέπεσαν στην αντιληψή μας πληροφορίες, ότι υπάρχουν ενδείξεις για τη λειτουργία ενός κυκλώματος στην Κέρκυρα. Η διαφθορά δεν έχει τον παραμικρό χώρο στην ΑΑΔΕ. Αμέσως απευθυνθήκαμε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας για να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης».

«Ο δρόμος της δικαιοσύνης θα συνεχίσει να είναι ο μόνος δρόμος που θα ακολουθούμε για κάθε τέτοιο φαινόμενο. Αυτά τα φαινόμενα δεν έχουν θέση στην ΑΑΔΕ. Αμαυρώνουν και την εικόνα των στελεχών της αρχής που κάνουν με εντιμότητα τη δουλειά τους για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη και να προστατέψουν το δημόσιο συμφέρον», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν οι συλληφθέντες θα απομακρυνθούν από την ΑΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι «θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται».

Πηγή: skai.gr

