Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Αθηνών - Σουνίου λόγω αγώνων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα, Κυριακή στην Αττική λόγω της διεξαγωγής αγώνων.

Αρχικά, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «16ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος και Παράλληλοι Αγώνες», θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, ως εξής:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 05:00′ έως 13:00′, ως εξής:

Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Συγγρού (θέση Ψαλίδι) και της Λεωφ. Αμφιθέας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννου Φιξ έως το ύψος της συμβολής της με την Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Κατά τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Γλυφάδα: Λεωφ. Συγγρού (προς Γλυφάδα/Πειραιά) – Λεωφ. Αμφιθέας – Λεωφ. Ποσειδώνος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πειραιά προς Γλυφάδα: Λεωφ. Συγγρού (προς Αθήνα) – Ζησιμοπούλου – Αγ. Αναργύρων – Λεωφ. Αμφιθέας ή Δημοσθένους – Λεωφ. Αμφιθέας.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 04:00′ έως 13:00′, επί της οδού Π. Ιωάννου Αυγέρη (έμπροσθεν Θ/Κ Αβέρωφ-Δημοτικού Κολυμβητηρίου Π. Φαλήρου), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αφροδίτης και Μωραϊτίνη (έμπροσθεν TAE KWON DO) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Αθηνών – Σουνίου

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου λόγω της διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα με την επωνυμία «ATTICA RACE 2025».

Ειδικότερα κατά τις ώρες 09.30΄ – 14.30΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως εξής:

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της λ. Αθηνών-Σουνίου, στο τμήμα της από την οδό Βασ. Κων/νου (Δέλτα Βάρκιζας) μέχρι το 52 χλμ (Ανάβυσσος), ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.

Λ. Αθηνών-Σουνίου, στο τμήμα της από το 52 χλμ (Ανάβυσσος) μέχρι το 72 χλμ (Σούνιο), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.