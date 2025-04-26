Εύβοια: Νεαρός βανδάλισε σχολείο

Ενα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 26 Απριλίου σε σχολείο της Εύβοιας.

Οπως αναφέρει το evima.gr, άνδρας νεαρής ηλικίας κάτω υπό άγνωστες συνθήκες μπήκε στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας και άρχισε να βανδαλίζει τις αίθουσες του σχολείου.

Αμεσως υπήρξε συντονισμένη κινητοποίηση της αστυνομίας που έφτασε στο σχολείο και πέρασε χειροπέδες στο νεαρό άνδρα.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας.

Εκει προσήλθε ο διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας όπου και υπέβαλε μηπνυμα σε βάρος του νεαρού που προκάλεσε ζημιές στο σχολείο.

