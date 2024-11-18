Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Έδεσσας είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της 41 ετών εγκύου, η σορός της οποίας βρέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, μέσα σε μπαούλο, σε δασική περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου θα καθίσουν ο 39χρονος σύντροφος της δολοφονημένης Γεωργίας και ο 34χρονος φίλος του, οι οποίοι - σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης- αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της διακοπής κύησης και της ληστείας (από κοινού και σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν έγκλειστοι σε φυλακές, καθώς είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους στον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Το φονικό διαπράχθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στο διαμέρισμα τού 39χρονου, στην Καλαμαριά και το κίνητρο των δραστών φαίνεται πως ήταν η ληστεία.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στην 7η εβδομάδα της κύησης, έφερε τρία θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι στην τραχηλική χώρα και στον αυχένα.

Όπως περιγράφεται στο βούλευμα, οι κατηγορούμενοι τοποθέτησαν το άψυχο σώμα της γυναίκας μέσα σε βαλίτσα - τύπου μπαούλο και το μετέφεραν στο σημείο, όπου εντοπίστηκε μία εβδομάδα αργότερα, ύστερα από υπόδειξη του 34χρονου, ο οποίος, απευθυνόμενος στην ΕΛ.ΑΣ., ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δύο κατηγορούμενους να μεταφέρουν το μπαούλο και να πετάνε μετά το έγκλημα διάφορα αντικείμενα σε κάδους απορριμμάτων και μεταξύ αυτών ένα στρώμα, πάνω στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος της δολογονηθείσας. Είχε προηγηθεί η προσπάθεια του 39χρονου συντρόφου της να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των διωκτικών Αρχών στέλνοντας διάφορα μηνύματα με δήθεν αποστολέα τη γυναίκα.

Απολογούμενος στον ανακριτή, ο 39χρονος αρνήθηκε το σύνολο των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων, υποδεικνύοντας ως δράστη τον φίλο του.

«Δεν πρόκειται να ομολογήσω ένα έγκλημα που δεν έκανα» φέρεται να είχε πει, μεταξύ άλλων.

Με τη σειρά του, ο 34χρονος «έδειξε» ως δράστη της δολοφονίας τον συγκατηγορούμενό του, υποστηρίζοντας, όπως έγινε γνωστό τότε, ότι δέχθηκε να συμμετάσχει σε μία «ψεύτικη» ληστεία επειδή είχε ανάγκη τα χρήματα, αλλά δεν ήθελε να πάθει κάτι η γυναίκα.

Πηγή: skai.gr

