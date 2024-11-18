Επίθεση με μολότοφ έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη

Επίθεση με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ δέχθηκε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Αγίου Δημητρίου, έξω από το τουρκικό προξενείο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση εκδηλώθηκε στις 5 τα ξημερώματα από άγνωστη ομάδα κουκουλοφόρων, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές και εξετάζεται η συμμετοχή τους στην επίθεση.

Στο μεταξύ, σε επτά συλλήψεις προχώρησε χθες η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη στο περιθώριο των διαδηλώσεων με αφορμή την 51η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Συνολικά έγιναν 46 προσαγωγές, ενώ εις βάρος των συλληφθέντων (19 έως 28 ετών), μεταξύ αυτών και μία γυναίκα, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

