Κάλεσμα σε συνέντευξη Τύπου στην ΕΣΗΕΑ απευθύνουν προς τους εκπρόσωπους των ΜΜΕ οι δικηγόροι και οι ειδικοί πραγματογνώμονες που καταπιάνονται με την πολύκροτη υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς σήμερα, Δευτέρα 18/11, θα προβούν σε μια νέα αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με την προετοιμασία για τα ελληνικά δικαστήρια και τις εκκρεμότητες της δικογραφίας.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι και οι πραγματογνώμονες που εκπροσωπούν τις οικογένειες των 57 νεκρών, αλλά και πολλούς τραυματίες του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οποίοι παρακολουθούν «στενά» την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, θα παρουσιάσουν όποια νέα στοιχεία υπάρχουν, καθώς και τον «οδικό χάρτη» μέχρι το δικαστήριο. Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, μετά το τέλος της ενημέρωσης θα υπάρξει Q&A, ώστε -κατά το δυνατόν- να κλείσουν όλες οι αμφισβητούμενες παράμετροι της υπόθεσης, στις οποίες υπάρχουν, πλέον, οριστικές απαντήσεις από αντικειμενικά δεδομένα της έρευνας.

Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 στην Αίθουσα 1ου Ορόφου του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, Αθήνα), θα γίνει ενημέρωση για σημαντικά ζητήματα σχετικά με την εξέλιξη της ανάκρισης και την πορεία προς τη δίκη για το σιδηροδρομικό ατύχημα των Τεμπών.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, θα υπάρξει αρκετός διαθέσιμος χρόνος ώστε να απαντηθούν ερωτήσεις από τους παριστάμενους.

Προσκαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ να παρακολουθήσουν την παρουσίαση για την ενημέρωσή τους.

Οι δικηγόροι

Γιώργος Δακουράς

Ιώ Καρόλου

Αργυρώ Κουνέλη

Χριστίνα Μαλλιακούδη

Γιάννης Μαρακάκης

Αντώνης Ξυλουργίδης

Βασίλης Χαρτόπουλος

Αντώνης Ψαρόπουλος»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.