Μια φάλαινα φυσητήρας εντοπίστηκε πριν λίγες ημέρες να κολυμπά κοντά στις ακτές του Άστρους Κυνουρίας, στο Αργολικό Πέλαγος, από την ομάδα της οργάνωσης «Αρχιπέλαγος».

Πρόκειται για το μεγαλύτερο είδος θηλαστικού που έχει καταγράψει ως τώρα η ομάδα, πάνω από τα βαθιά υποθαλάσσια φαράγγια ανατολικά της Πελοποννήσου, μια περιοχή που έχει ελάχιστα μελετηθεί όσον αφορά τους πληθυσμούς των θαλάσσιων θηλαστικών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», «αξιοσημείωτο είναι πως ο φυσητήρας αποτελεί το μεγαλύτερο οδοντοκήτος του πλανήτη: τα θηλυκά φτάνουν σε μήκος 8-12 μέτρα και βάρος περίπου 24 τόνους, ενώ τα αρσενικά ξεπερνούν τα 16-18 μέτρα και τους 57 τόνους. Η διάρκεια ζωής τους μπορεί να φτάσει τα 70 έτη.

«Ο μεσογειακός πληθυσμός φυσητήρων εκτιμάται σε λιγότερα από 2.500. Η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες καταγράφεται ήδη από την αρχαιότητα, με τις εντυπωσιακές - για την εποχή - περιγραφές του Αριστοτέλη. Μόνο αν γνωρίσουμε τον μοναδικό πλούτο των θαλασσών μας, μπορούμε πραγματικά να τον προστατεύσουμε. Ας μη ξεχνάμε πως προστατεύοντας τις θάλασσες, προστατεύουμε και τη δική μας επιβίωση».

Δείτε βίντεο από τη φάλαινα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.