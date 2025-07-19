Λεκτική επίθεση από συγκρατούμενές της δέχτηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου

Λεκτική επίθεση από συγκρατούμενές της δέχτηκε στις φυλακές Κορυδαλλού η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε πως «το ξύλο το είχε φάει παλαιοτέρα στην Ομόνοια, τώρα φυλάσσεται. Βρισίδια έφαγε, μπινελίκια της ρίξανε, να το πούμε έτσι λαϊκά, κάτι που το περίμεναν».

Όπως τόνισε «δεν υπάρχει το περιθώριο χειροδικίας από τη στιγμή που φυλάσσεται αυστηρά από αρμόδιες υπαλλήλους των φυλακών».

Ο κ. Μπαλάσκας σημείωσε πως «υπάρχει, δυστυχώς, ο άγραφος νόμος των φυλακών για τους παιδεραστές και ανθρώπους που έχουν σκοτώσει τα παιδιά τους, που διακυβεύει τη σωματική ακεραιότητα του κάθε κρατούμενου», γι΄αυτό είναι και υπό αυστηρή φύλαξη η 25χρονη.

Σημειώνεται πως η κατηγορούμενη κρατείται μόνη της, στο ίδιο τμήμα με τη Ρούλα Πισπιρίγκου ενώ έχει εκφράσει την πρόθεση να μεταφερθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, κάτι που είχε αναφέρει και στο απολογητικό της υπόμνημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.