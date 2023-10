Χειροπέδες και πρόστιμα σε δύο άντρες στην Κρήτη για τις άθλιες συνθήκες που ζούσαν οι σκύλοι τους Ελλάδα 11:54, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δύο άντρες, συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς